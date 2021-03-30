В Молдове могут начать бесплатную иммунизацию населения против COVID-19

В парламенте Молдовы работают над законопроектом, позволяющим гражданам страны без затрат привиться от коронавируса.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Законопроект по обеспечению бесплатной вакцинации населения получил положительную оценку парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Как отметили в пресс-службе законодательного собрания, комиссия приняла такое решение большинством голосов.

"Основная цель проекта – предоставить гражданам Молдовы бесплатную вакцину против COVID-19. В то же время документ наделяет правительство преимущественными правами на все вакцины против COVID-19, которые ввозятся на территорию страны экономическими агентами", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что законопроект регулирует услуги по иммунизации против коронавируса, предоставляемые частными поставщиками медицинских услуг, а также предоставление налоговых льгот для работодателей, которые покупают вакцину, и прививают от COVID-19 своих сотрудников.

В течение всего периода чрезвычайной ситуации в здравоохранении выплаты, производимые работодателем на закупку вакцины и услуги вакцинации сотрудников от COVID-19, будут считаться необлагаемыми налогом льготами, предоставленными работодателям.

Проект разработали и представили депутаты Сергей Сырбу и Руксанда Главан. Он подлежит рассмотрению другими парламентскими комиссиями, после чего будет представлен для обсуждения на пленарном заседании.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova