Мусоровоз на метане: передан муниципию Бельцы, а потом объедет всю Молдову

Спецмашина с газобаллонным оборудованием будет в течение года проходить испытания в коммунальных службах различных населенных пунктов Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Молдове начались испытания мусоровоза марки "МАЗ" на метане. Спецмашина, оснащенная газобаллонным оборудованием, первой передана в пользование коммунальному предприятию муниципия Бельцы.

"В Бельцах расположена крупная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), а также специализированный сервисный центр по обслуживанию газобаллонного оборудования, что и предопределило выбор этого муниципия для запуска проекта", – отметил член правления АО "Молдовагаз" Илья Тутунару.

Новый мусоровоз проработает в Бельцах два месяца, после чего будет перенаправлен в другие населенные пункты страны.

"Мы планируем провести предварительные переговоры с руководством муниципиев Комрат, Хынчешты и Оргеев. Некоторые из них уже проявили заинтересованность в тестовых испытаниях этой машины на местах", – сказал генеральный директор "Трансавтогаз" Александр Кисеев.

Как сообщили в службе по связям с общественностью "Молдовагаз", машина завезена в страну дочерней компанией "Трансавтогаз" сроком на год в рамках договора с автопроизводителем "МАЗ".

"Целью проекта является демонстрация местным органам власти экологической чистоты, безопасности в эксплуатации и экономической выгодности метана, по сравнению с другими видами моторного топлива", - пояснили в службе.

Емкость контейнера для мусора у этой модели составляет девять кубометров и в силу своих компактных размеров машина может обслуживать, в том числе, узкие улицы и переулки. Все эксплуатационные расходы, связанные с тестовыми испытаниями мусоровоза на метане, взяло на себя предприятие "Трансавтогаз" в партнерстве с представительством "МАЗ" в Молдове.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova