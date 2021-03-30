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В Джурджулештах произошли столкновения протестующих с полицией – видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34185690/dzhurdzhuleshtakh-nespokoyno-chto-proiskhodit-na-meste-video.html

Видео из Джурджудешт: небольшая потасовка между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Между манифестантами, которые собрались в порту Джурджулешты, чтобы остановить экспорт пшеницы, и сотрудниками правоохранительных органов во вторник днем завязалась небольшая потасовка.

Оттеснив протестующих, правоохранители разблокировали дорогу, пропустив несколько фур с зерном в порт.

Накануне несколько десятков человек собрались в порту Джурджулешты, чтобы остановить экспорт пшеницы. Этому предшествовало заявление президента Майи Санду, которая обратилась к правительству с просьбой срочно принять постановление о временных ограничениях на вывоз пшеницы из государственного резерва.

Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Майя Санду обратилась к правительству с просьбой ограничить вывоз пшеницы

"В контексте информации о рисках, связанных с экспортом пшеницы из государственных резервов в год засухи, я призываю правительство незамедлительно принять меры для обеспечения продовольственной безопасности страны", – написала глава государства в социальных сетях.

По словам президента, во время кризиса, когда экономика ослаблена пандемией, а фермеры пострадали от засухи, государство должно с особым вниманием управлять продовольственными рисками и обеспечивать достаточное количество продовольствия на национальном уровне.

Вице-спикер парламента, глава фракции "Платформа DA" Александр Слусарь заявил, что озвученная главой государства информация "далека от действительности".

"Ни одного килограмма зерна из госрезервов не было экспортировано. Это неверно поставленная проблема, потому что госрезерв не может заниматься экспортом. Мы разобрались в ситуации, выяснив, что свою продукцию сейчас пытается экспортировать одна из сельскохозяйственных фирм, базирующаяся на севере страны, – утверждает Слусарь.

И. о. министра сельского хозяйства Ион Пержу также считает обвинения, выдвинутые президентом, "необоснованными". Пержу утверждает, что Молдова сегодня в необходимом объеме "обеспечена всеми социально значимыми продуктами питания" и что у населения нет абсолютно никаких причин для беспокойства.

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