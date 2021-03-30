Закончилась, не успев начаться - почему вакцинацию врачей в Гагаузии поставили на паузу

В автономии приостановлен процесс иммунизации медиков. В чем причина – разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 30 мар – Sputnik, Максим Топал. До настоящего времени 162 медицинских работника из Гагаузии получили вакцину производства Pfizer/BioNTech. Еще 38 человек вакцинировались препаратом AstraZeneca.

© Sputnik / Maxim Topal Процесс вакцинации. Врач Евгения Братунова

На этом процесс иммунизации в автономии был поставлен на паузу. Причина проста – желающих вакцинироваться много, однако сыворотки производства Pfizer/BioNTech, которой готовы прививаться гагаузские медики, больше нет, рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.

В списках на ожидание вакцины Pfizer/BioNTech на данный момент находится еще более 100 медицинских работников автономии.

"Я докладывал в Кишинев, что у нас желающих вакцинироваться много, но пока новых поступлений вакцины в страну нет. Люди имеют право выбора, многие хотят российскую вакцину Спутник V, но поскольку ее нет, готовы прививаться препаратом Pfizer, которого тоже уже нет", – добавил Хаста.

В рамках кампании по иммунизации медиков Министерство здравоохранения и социальной защиты выделило Гагаузии чуть более 340 доз вакцины производства Pfizer/BioNTech.

Для вакцинации медперсонала автономии были переданы 165 доз, еще такое же количество вакцин хранится в специальных морозильных камерах для второго этапа вакцинации этих же сотрудников.

Пока что вакцину получили медики первой линии борьбы с коронавирусом – часть работников ковид-центров, больниц и Центров здоровья Гагаузии. Всего же в системе здравоохранения Гагаузии работают 1,5 тысячи сотрудников.

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