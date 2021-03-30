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В автономии провакцинированных медиков регистрируют в специальном журнале.

Закончилась, не успев начаться - почему вакцинацию врачей в Гагаузии поставили на паузу

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (358)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34186094/zakonchilas-ne-uspev-nachatsya-pochemu-vaktsinatsiyu-vrachey-v-gagauzii-postavili-na-pauzu.html

В автономии приостановлен процесс иммунизации медиков. В чем причина – разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 30 мар – Sputnik, Максим Топал. До настоящего времени 162 медицинских работника из Гагаузии получили вакцину производства Pfizer/BioNTech. Еще 38 человек вакцинировались препаратом AstraZeneca.

 

Процесс вакцинации. Врач Евгения Братунова
© Sputnik / Maxim Topal
Процесс вакцинации. Врач Евгения Братунова
На этом процесс иммунизации в автономии был поставлен на паузу. Причина проста – желающих вакцинироваться много, однако сыворотки производства Pfizer/BioNTech, которой готовы прививаться гагаузские медики, больше нет, рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.

В списках на ожидание вакцины Pfizer/BioNTech на данный момент находится еще более 100 медицинских работников автономии.

"Я докладывал в Кишинев, что у нас желающих вакцинироваться много, но пока новых поступлений вакцины в страну нет. Люди имеют право выбора, многие хотят российскую вакцину Спутник V, но поскольку ее нет, готовы прививаться препаратом Pfizer, которого тоже уже нет", – добавил Хаста.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Первая группа врачей в Гагаузии решилась на вакцинацию против COVID-19

В рамках кампании по иммунизации медиков Министерство здравоохранения и социальной защиты выделило Гагаузии чуть более 340 доз вакцины производства Pfizer/BioNTech.

Для вакцинации медперсонала автономии были переданы 165 доз, еще такое же количество вакцин хранится в специальных морозильных камерах для второго этапа вакцинации этих же сотрудников.

Пока что вакцину получили медики первой линии борьбы с коронавирусом – часть работников ковид-центров, больниц и Центров здоровья Гагаузии. Всего же в системе здравоохранения Гагаузии работают 1,5 тысячи сотрудников.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (358)

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