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Медработник в машине скорой помощи

Свежие данные по ситуации с COVID в Молдове: новый антирекорд по числу смертей

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (361)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34187114/svezhie-dannye-po-situatsii-s-covid-v-moldove-novyy-antirekord-po-chislu-smertey.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 917 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Скорая помощь
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении

Зарегистрирован один эпизод "импорта" инфекции – из Египта.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 228 370.

За минувшие 24 часа проведено 4469 тестов.

Коронавирус выявлен у 29 медработников: 8 врачей, 15 медсестер и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 330 пациентов (из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 2056 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 205 759.

Новые ограничения из-за COVID-19
© Sputnik
Новые запреты из-за COVID-19

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 46 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4915.

"Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования скорбящей семье и коллегам 58-летней Галины Гаруцы, которая работала семейным врачом в Центре семейных врачей №2 в Кишиневе. Ее госпитализировали в больницу "Святой Троицы" 17 марта. Галина Харуца посвятила работе в медицинской системе более 25 лет", – отметили в Минздраве.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались свыше 100 медицинских работников.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (361)

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