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Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона.

Додон намерен обсудить в Москве доставку в Молдову вакцины "Спутник V"

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (359)
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Sputnik Молдова
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Лидер Партии социалистов Республики Молдова заявил, что приоритет номер один – "здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной".

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Доставка в Молдову российской вакцины "Спутник V" станет главной темой, которую намерен поднять пятый президент республики, лидер социалистов Игорь Додон в рамках поездки в Москву на этой неделе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседание парламентской фракции ПСРМ.

Вакцина
© Sputnik / AFK Sistema
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"Проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в Молдове, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Подтвердили, что вопрос номер один в повестке дня нашей страны и мира – борьба с пандемией. Мы были единодушны во мнении, что в ситуации, когда в Молдове ежедневно регистрируются новые антирекорды по количеству заражений и смертей, все усилия руководства страны должны быть направлены на срочную закупку нужного количества вакцин, чтобы перейти к массовой иммунизации граждан", – отметил Додон.

По его словам, социалисты приветствовали готовность китайских властей как можно скорее передать республике партию вакцины от COVID-19 по просьбе спикера парламента Зинаиды Гречаный.

"В то же время было отмечено, что доставка в нашу страну российской вакцины "Спутник V" станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе", – уточнил Додон.

Он подчеркнул, что в ПСРМ по-прежнему твердо придерживаются позиции, что сейчас приоритет номер один – "здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной, а досрочные парламентские выборы и любые другие выборы должны быть отложены до стабилизации ситуации".

"В этом контексте я предложил своим коллегам обратиться к властям Гагаузской автономии с инициативой перенести на более поздний срок выборы в Народное собрание, намеченные на 16 мая. Здоровье и жизнь людей намного важнее политической борьбы", – добавил Додон.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам и постояльцам домов престарелых, центров временного или долгосрочного размещения, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Румыния предоставила еще одну партию в 50 400 доз препарата AstraZeneca 27 марта. 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (359)

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