Решения парламента по аэропорту, "Tutun-CTC" и вокзалам не выполняются

В частности, после проверки процесса приватизации компании Air Moldova было вынесено 11 представлений по устранению серьезных нарушений, однако выполнена была только одна из них.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Степень выполнения рекомендаций парламента после слушаний по резонансным делам крайне низкая. К такому выводу пришли члены парламентской комиссии по контролю за публичными финансами.

Так, после проверки процесса приватизации компании Air Moldova было вынесено 11 представлений по устранению серьезных нарушений, однако выполнена была только одна из них.

Не были выполнены должным образом рекомендации, вынесенные по итогам публичных слушаний по концессии международного аэропорта Кишинева. Из 17 рекомендаций Счетной палаты, которая выступила с отчетом в парламенте, 9 были выполнены частично, а 8 остались невыполненными.

Неудовлетворительно выглядит и ситуация с выполнением указаний в связи с приватизацией табачного комбината "Tutun-CTC" и государственно-частного партнерства с предприятием "Автовокзалы и автостанции".

Выяснилось, что в последнем случае не удается даже установить фактического бенефициара, который стоит за действиями в рамках партнерства.

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Парламентская комиссия высказалась за усиление сотрудничества со Счетной палатой и поиск новых инструментов, которые позволят добиться неукоснительного выполнения всех рекомендаций, которые выносят парламент и Счетная палата.

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