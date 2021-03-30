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Троллейбус

Фото: в Кишиневе появятся еще два современных троллейбуса "гармошки"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34187821/v-kishineve-poyavyatsya-esche-dva-sovremennykh-trolleybusa-garmoshkoy.html

Столичный автопарк продолжает обновляться. В его распоряжение поступят еще два современных сдвоенных троллейбуса европейского производства.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Муниципалитет закупит два новых, современных, двухзвенных троллейбуса производства Италии, сообщил на своей странице примар Кишинева Ион Чебан. 

По его данным, новые транспортные средства будут закуплены по цене 50 тысяч евро за единицу.

"Оба транспортных средства оценены авторизованным специалистом в Молдове. Экспертиза показала, что троллейбусы новые и современные. Они с низким полом, оборудованы системами кондиционирования, на автономном ходу и кузовом с антикоррозийной защитой", – рассказал Чебан.

Как отметил градоначальник, потребление электроэнергии у новых транспортных средств в основном ниже, чем у старых троллейбусов, курсирующих сейчас по улицам столицы.

Электоронная оплата
© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Чебан объяснил, что необходимость закупки транспортных средств для Кишинева является первостепенной задачей, учитывая, что состояние троллейбусов, в том числе двухзвенных, в МП "Управление электротранспорта" (RTEC) – не самое хорошее.

В настоящее время в составе RTEC 392 троллейбуса, из них 18 – двухзвенных. Кроме того, срок эксплуатации шести единиц транспорта моделей ZiU și IuMZ, произведенных в 1995-1996 годах, уже истекает, так как составляет 25-26 лет.

"Они устарели и представляют опасность для пассажиров", – подчеркнул Чебан.

Ранее в Кишинев было доставлено 25 троллейбусов из Риги и 15 из Беларуси.

В настоящее время в ремонтной мастерской RTEC собирают еще 20 троллейбусов, которые вскоре будут курсировать по улицам столицы.

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