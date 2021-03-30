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НАЦ

Задержана претор одного из секторов Кишинева: в НАЦ предоставили подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34190094/zaderzhana-pretor-odnogo-iz-sektorov-kishineva-v-nats-predostavili-podrobnosti.html

В Антикоррупционном центре предоставили подробности обысков в столичной претуре сектора Чеканы, а также рассказали, по какому делу проходит претор.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Претор столичного сектора Чеканы и двое полицейских подозреваются в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

Павел Мидриган.
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Как уточнили в структуре, речь идет о замглавы инспектората полиции Чекан и старшем следователе. "Оба подозреваются в коррупционных действиях, совершенных в соучастии с претором", – добавили в НАЦ.

В ходе следствия, как рассказали в Антикоррупционном центре, выяснилось, что с апреля 2020 по настоящее время претор сектора Чеканы, предварительно договорившись с заместителем руководителя инспектората полиции этого столичного района, через старшего следователя якобы требовала и получила от 5000 до 10 000 леев. Деньги поступали от предпринимателей, которые занимались организацией сезонных террас и уличной торговлей.

"Исходя из информации, собранной следователями и офицерами НАЦ, следует, что деньги предположительно взимались как плата за защиту и для облегчения выдачи документов, разрешающих деятельность предпринимателям", – отметили в Антикоррупционном центре.

Как сообщили в структуре, документирование действий подозреваемых продолжалось несколько месяцев. За это время правоохранительные органы собрали видео и аудио, которые предположительно подтверждают незаконные действия. "Дискуссии между сообщниками происходили прямо в здании претуры сектора Чеканы, а из видеозаписей можно понять, что была организована схема вымогательства денег у тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – отметили в НАЦ.

В структуре сообщили, что претора и замглавы инспектората полиции Чекан доставили на допрос в Антикоррупционный центр.

"Претора поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. Она рискует получить до 15 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определенные должности в течение определенного времени. До этого по месту жительства и в рабочих кабинетах претора и замглавы инспектората полиции Чекан прошли обыски", – добавили в НАЦ.

Речь идет о преторе столичного сектора Чеканы Синильге Школьник. 

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