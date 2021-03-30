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Владимир Новосадюк

Посольство РФ выразило соболезнования близким Владимира Новосадюка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34190231/posolstvo-rf-vyrazilo-soboleznovaniya-blizkim-vladimira-novosadyuka.html

В Кишиневе отдают дань памяти мэтру отечественной журналистики, известному публицисту, который долгие годы руководил информационным агентством и радио Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Посольство России в Республике Молдова выразило соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Новосадюка.

"С глубокой скорбью узнали о безвременной кончине Владимира Николаевича Новосадюка – незаурядного человека, мэтра молдавской журналистики, вдумчивого и чуткого собеседника, доброго друга.

Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ушел из жизни Владимир Новосадюк

Его жизненный путь был наполнен радостью творчества и самоотдачи, озарен светом уважения коллег и благодарности учеников. Светлая память о Владимире Николаевиче останется в наших сердцах", — говорится в послании дипмиссии.

Вся трудовая биография Владимира Новосадюка была связана с прессой. Около двадцати лет, с 1972 по 1990 годы, он работал в Телеграфном агентстве Советского Союза (ТАСС), и почти столько же, с 2002 по 2019 год — в РИА Новости, а затем — в международном информационном агентстве "Россия сегодня".

В последние годы жизни он руководил представительством МИА "Россия сегодня" в Республике Молдова и возглавлял информационное агентство и радио "Sputnik Молдова". Его перу принадлежат многие литературные произведения, рассказы, повести и роман.

Владимир Новосадюк скончался 29 марта. Прощание с ним состоится в четверг, 1 апреля, в 15.00 на Армянском кладбище в Кишиневе.

Теги:
чтобы помнили, Владимир Новосадюк

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