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Администрация президента

Президент Молдовы рассказала, о чем шла речь на заседании Совбеза

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава государства рассказала подробности обсуждения вопросов в рамках заседания Высшего совета безопасности, состоявшегося во вторник.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. После заседания Высшего совета безопасности президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ходе дискуссий были обсуждены три темы: временный запрет на экспорт зерна, борьба с наркобизнесом, а также управление и присвоение имущества Республики Молдова на территории Украины.

Президент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
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По первому вопросу, как отметила глава государства, кабмин вынесет решение уже в этот вторник.

"В то же время рабочая группа определит, каким образом госрезерв может помочь компаниям-производителям, чтобы не допустить роста цен на хлеб, а также животноводам, нуждающимся в фураже", – сказала Санду.

По ее словам, планируется провести расследование того, каким образом Агентство материальных резервов решило продать часть зерна из госрезерва.

Что касается борьбы с наркобизнесом и употреблением запрещенных веществ, то, как отметила Санду, было представлено несколько отчетов, но ни один из них не содержал достаточной информации.

"В этой ситуации мы не можем судить о том, насколько эффективны усилия институтов страны в борьбе с этим явлением. Указали, что необходимо повысить усилия всех госструктур, которые работают в борьбе с контрабандой наркотиков. Нужны специализированные команды в этом смысле. Рекомендовали правительству усилить таможенный и пограничный контроль для проверки на наркотики", – добавила президент.

Она также сообщила, что попросила Генпрокуратуру представить оценку вопросов, связанных с наркотиками.

"В серьезных случаях, связанных с наркотиками, суд стоит на месте. Когда дело расследуется, в судах ставятся препятствия, и это становится главным препятствием для наказания виновных", – добавила Санду.

Что касается управления и хищения имущества Молдовы на территории Украины, то глава государства обратила внимание на то, что несколько объектов, которые принадлежали республике на территории соседнего государства, были изъяты незаконным путем.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Дали рекомендации госструктурам и попросили подведомственные учреждения на территории Украины предоставить информацию об их состоянии, потому что многие из них вовлечены в судебные разбирательства. Рекомендовали правительству нанять компанию для проведения финансового аудита по каждому объекту и определить стратегию переговоров с украинской стороной для решения проблем...", – сказала Санду.

По ее словам, прокуратура сообщила, что по этим эпизодам возбуждено несколько уголовных дел. "Ждем расследования, чтобы увидеть, какова будет судьба дел, когда они попадут в суд", – отметила президент.

Глава государства уточнила, что ситуация с консульством Молдовы в Одессе и санаторием "Молдова" в Трускавце будет проанализирована в приоритетном порядке, а отчет будет представлен в Высший совет безопасности до 15 апреля.

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