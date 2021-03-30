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Правительство РМ

Правительство Молдовы предложило парламенту ввести чрезвычайное положение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (361)
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Sputnik Молдова
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И. о. главы кабинета министров сообщил на заседании правительства, что обратится к парламенту с просьбой рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Члены правительства Молдовы предложили парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.

Майя Санду в ходе онлайн- встречи с главой ВОЗ
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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"Необходимость введения чрезвычайного положения вызвана ограниченными возможностями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья с учетом быстрого распространения заражения SARS-CoV-2", – сказано в тексте проекта-постановления кабмина.

Как пояснил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский, введение чрезвычайного положения не предусматривает экономические ограничения.

"Чтобы предотвратить всякого рода домыслы, подчеркиваю, что ЧП не предполагает закрытие экономики и страны, а представляет собой инструмент, который расширяет действия государства... Уточняю, что в условиях ограниченного мандата мы не можем устанавливать сроки действия ЧП в надежде, что парламент утвердит их, исходя не из политических предпочтений, а из нужды управления кризисом", – сказал Нагачевский. 

По его словам, все меры, которые будут приниматься во время действия ЧП, должны широко обсуждаться. 

И. о. премьера Аурелиу Чокой обратил внимание на то, что неоднократно обращался к парламенту и президенту с просьбой созвать спецзаседание парламента и совместно обсудить ситуацию в стране в условиях коронавируса, а представленные Минздравом на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья во вторник данные были достаточно красноречивы. 

Заседание при участии спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной и членов действующего кабмина
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
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"Когда у этого временного правительства нет рычагов для принятия специфических мер, которые требуются для ограничения контактов среди населения, считаю абсолютно необходимым, чтобы этот вопрос обсудили в парламенте самым серьезным образом. И политики должны взять на себя часть ответственности за управление пандемическим кризисом в Молдове, предоставив временному правительству дополнительные рычаги для управления в условиях пандемии. На какой период – остается на усмотрение парламента", – отметил Чокой.

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По его словам, отчет Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и рекомендация правительства рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения в стране будут переданы высшему законодательному органу.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (361)

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