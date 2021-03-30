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Зал заседаний правительства

Посольский вопрос и кадровые перестановки: что решили в правительстве Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34191584/posolskiy-vopros-i-kadrovye-perestanovki-chto-reshili-v-pravitelstve-moldovy.html

Члены кабинета министров утвердили ряд кадровых перестановок и изменений. Речь идет о новом госсекретаре, а также о расширении работы некоторых послов.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Члены временного правительства Молдовы утвердили на заседании кабмина во вторник ряд кадровых перестановок.

По предложению и. о. главы Минсельхоза Иона Пержу Валентина Цапеш назначена госсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды с 1 апреля.

"У госпожи Цапеш большой опыт работы в госструктурах. Она занимала руководящие посты в сегментах, связанных с окружающей средой", – отметил Пержу.

Также решением правительства Лилина Якони останется на посту генерального секретаря кабинета министров. Контракт с ней заканчивается 31 марта, однако с 1 апреля она продолжит работу в этой должности.

Кроме того, принято решение о назначении действующих послов республики руководителями дипмиссий страны в других государствах по совместительству.

"Речь идет о послах, которые уже находятся в должности, и которых мы предлагаем назначить по совместительству в соседних государствах. Это необходимо в том числе для укрепления диалога с этими странами и для ведения переговоров с фармкомпаниями–производителями вакцины в этих государствах", – сказал и. о. премьера Аурелиу Чокой.

Как распределились посты:

  • посол Молдовы в Катаре Виктор Цверкун возглавит по совместительству дипмиссии республики в Омане и Кувейте с представительством в Дохе;
  • посол Молдовы в Венгрии Олег Цуля будет руководить по совместительству диппредставительствами в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении с представительством в Будапеште;
  • посол Молдовы в Испании Виолетта Агрич возглавит по совместительству дипмиссию в Алжире с представительством в Мадриде;
  • посол Молдовы в Турции Дмитрий Кроитор будет руководить по совместительству диппредставительствами в Ливане и Египте с представительством в Анкаре;
  • посол Молдовы в ОАЭ Виктор Харуца возглавит по совместительству дипмиссию в Саудовской Аравии с представительством в Абу-Даби.
  • посол Молдовы в Чехии Александру Кодряну станет руководить по совместительству представительством республики при Святом Престоле с представительством в Праге;
  • посол Молдовы в Италии Анатолий Урекяну будет представлять страну по совместительству в Сан-Марино, Мальте, при суверенном военном Мальтийском ордене госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, а также при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, парламентской ассамблеи Средиземноморья, Международном фонде сельскохозяйственного развития с представительством в Риме;
  • посол Молдовы в США Евгений Карас возглавит по совместительству дипмиссию в Мексике с представительством в Вашингтоне;
  • посол Молдовы в Болгарии Анатол Чубук станет руководить дипмиссией в Северной Македонии и Албании с представительством в Софии.

 "Проекты указов будут переданы на утверждение президенту", – заявил госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Еуджен Ревенко.

По мнению и. о. премьера, принятыми решениями расширяется дипломатическая география Молдовы, что приведет к укреплению диалога с упомянутыми странами.

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