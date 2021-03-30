Как изменится в Молдове минимальный гарантированный ежемесячный доход

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты рассказали, на сколько с 1 апреля увеличится минимальный гарантированный ежемесячный доход.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. С 1 апреля 2021 года в Молдове будет применяться новый способ индексации гарантированного минимального ежемесячного дохода. Советующий проект постановления принят на заседании правительства во вторник.

"Гарантированный минимальный ежемесячный доход будет индексироваться ежегодно 1 апреля и 1 октября. Коэффициент индексации 1 апреля достигнет уровня среднегодового роста потребительских цен за последние три года, а 1 октября – уровня инфляции, зафиксированного в первой половине текущего года", – уточнили в Минздраве.

Таким образом, после индексации 1 апреля гарантированный минимальный ежемесячный доход составит 1151 лей (порядка 64 долларов США по текущему курсу Нацбанка). При этом процент индексации составит 3,89%.

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