Приднестровские врачи обучаются у российских коллег

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Приднестровские медики совершенствуют свои навыки и знания, обучаясь у российских коллег. Как рассказали в Минздраве Приднестровья, в марте на базах лечебно-профилактических учреждений региона стартовали онлайн-курсы повышения квалификации специалистов с высшим образованием.

"Профессорско-преподавательский состав Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава РФ обучает терапевтов и педиатров. Всего 58 специалистов совершенствуются за счет госбюджета", – отметили в Минздраве Приднестровья.

В апреле начнется обучение главных и старших медицинских сестер. Курс "Современные аспекты управления, экономики здравоохранения", рассчитанный на 144 часа, будут проходить 95 человек. Расходы также покроют из приднестровского бюджета.

ПИМУ организованы и платные курсы для ортопедов-травматологов, оториноларингологов, врачей в области трихоскопии и дерматоскопии.

В апреле и мае планируется также провести курсы повышения квалификации в течение 144 часов для специалистов с высшим медицинским образованием по таким специальностям, как кардиология, неонатология, экономика и управление фармации, офтальмология.

Продолжается обучение и специалистов с высшим медицинским образованием, у которых еще нет квалификационной категории. Курсы, рассчитанные на 72 часа разработаны преподавателями по таким направлениям, как "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции", "Коморбидность в медицине", "Актуальные вопросы менеджмента в здравоохранении".

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