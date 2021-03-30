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Лаборатория

Как в Молдове намерены поддержать медработников, инфицированных COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (362)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34191784/kak-v-moldove-namereny-podderzhat-medrabotnikov-infitsirovannykh-covid-19.html

Единовременное пособие в 16 тысяч леев получат свыше трех с половиной тысяч медицинских работников, инфицированных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Действующее правительство Молдовы приняло решение выделить деньги на предоставление единовременного пособия в 16 тысяч леев (порядка 900 долларов по текущему курсу Нацбанка) медицинскому персоналу, инфицированному COVID-19.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Минфин из интервенционного фонда правительства выделит 56,16 миллиона леев на предоставление единовременных пособий медицинскому персоналу, инфицированному COVID-19", – сообщили в ведомстве.

По словам госсекретаря Минфина Татьяны Иваничкиной, проект разработан в целях исполнения положений закона об установлении мер при чрезвычайном положении в области здравоохранения, а также для срочной поддержки работников медицинской системы, инфицированных коронавирусом.

Согласно проекту, из 56,16 миллиона леев 22,9 миллиона перечислят Минздраву для выплаты единовременных пособий 1431 гражданину; мунсовету Кишинева переведут 8,9 миллиона леев для оказания помощи 559 людям; исполкому Гагаузии – 1,6 миллиона леев, которые предназначены для 99 медработников.

"На сегодняшний день 11 623 сотрудника бюджетного сектора получили единовременное пособие в размере 16 тысяч леев", – уточнили в Минфине.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (362)

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