Как в Молдове намерены поддержать медработников, инфицированных COVID-19

Единовременное пособие в 16 тысяч леев получат свыше трех с половиной тысяч медицинских работников, инфицированных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Действующее правительство Молдовы приняло решение выделить деньги на предоставление единовременного пособия в 16 тысяч леев (порядка 900 долларов по текущему курсу Нацбанка) медицинскому персоналу, инфицированному COVID-19.

"Минфин из интервенционного фонда правительства выделит 56,16 миллиона леев на предоставление единовременных пособий медицинскому персоналу, инфицированному COVID-19", – сообщили в ведомстве.

По словам госсекретаря Минфина Татьяны Иваничкиной, проект разработан в целях исполнения положений закона об установлении мер при чрезвычайном положении в области здравоохранения, а также для срочной поддержки работников медицинской системы, инфицированных коронавирусом.

Согласно проекту, из 56,16 миллиона леев 22,9 миллиона перечислят Минздраву для выплаты единовременных пособий 1431 гражданину; мунсовету Кишинева переведут 8,9 миллиона леев для оказания помощи 559 людям; исполкому Гагаузии – 1,6 миллиона леев, которые предназначены для 99 медработников.

"На сегодняшний день 11 623 сотрудника бюджетного сектора получили единовременное пособие в размере 16 тысяч леев", – уточнили в Минфине.

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