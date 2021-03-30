Парламент Молдовы соберется на заседание в среду

Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание, однако его повестка пока не утверждена.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Молдавские депутаты соберутся на пленарное заседание парламента 31 марта. Информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе высшего законодательного органа.

По информации источника, заседание запланировано на 14.00. Повестка еще не определена. Ее утвердят на заседании постоянного парламентского бюро в первой половине дня в среду.

Во вторник члены действующего правительства Молдовы предложили парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.

Как пояснил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский, введение чрезвычайного положения не предусматривает экономические ограничения.

"Чтобы предотвратить всякого рода домыслы, подчеркиваю, что ЧП не предполагает закрытие экономики и страны, а представляет собой инструмент, который расширяет действия государства... Уточняю, что в условиях ограниченного мандата мы не можем устанавливать сроки действия ЧП в надежде, что парламент утвердит их, исходя не из политических предпочтений, а из нужды управления кризисом", – сказал Нагачевский.

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