Парламент Молдовы соберется на заседание в среду

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Молдавские депутаты соберутся на пленарное заседание парламента 31 марта. Информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе высшего законодательного органа.
По информации источника, заседание запланировано на 14.00. Повестка еще не определена. Ее утвердят на заседании постоянного парламентского бюро в первой половине дня в среду.
Во вторник члены действующего правительства Молдовы предложили парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.
Как пояснил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский, введение чрезвычайного положения не предусматривает экономические ограничения.
"Чтобы предотвратить всякого рода домыслы, подчеркиваю, что ЧП не предполагает закрытие экономики и страны, а представляет собой инструмент, который расширяет действия государства... Уточняю, что в условиях ограниченного мандата мы не можем устанавливать сроки действия ЧП в надежде, что парламент утвердит их, исходя не из политических предпочтений, а из нужды управления кризисом", – сказал Нагачевский.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>