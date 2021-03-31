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Поплавок, рыбалка, тематическое фото

Любительский лов рыбы в период нерестового запрета разрешили - с оговоркой

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34191880/lyubitelskiy-lov-ryby-razreshili-v-period-nerestovogo-zapreta-no-s-ogovorkoy.html

В нынешнем году в Приднестровье во время нерестового запрета ответственные структуры сделали исключение для рыболовов-любителей.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Любительский лов рыбы будет разрешен в Приднестровье, но при определенных условиях. Об этом сообщило Минсельхозприроды Приднестровья.

"Лов разрешается с берега в светлое время суток одной удочкой с двумя крючками и выловом не более двух килограммов в сутки. Не допускается наличие у рыболова-любителя иных снастей для лова рыбы", - отметили в ведомстве.

При этом любительская рыбалка позволена только на определенных участках рыбохозяйственных водоемов. Они все указаны на сайте Минсельхозприроды.

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Нерестовый запрет вводится в Приднестровье с 1 апреля по 14 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище и с 15 апреля по 15 июня в Кучурганском водохранилище и остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровья.

Установленные сроки нерестового запрета при этом не распространялись на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры), а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Минсельхозприроды Приднестровья выпустило накануне, 29 марта, сообщение о вводе запрета на рыбалку, однако приднестровский лидер Вадим Красносельский в своем Telegram-канале написал о том, что выступит за отмену этого решения для рыболовов-любителей с определенными оговорками, что они будут выходить к воде с одной удочкой и с не более двумя крючками.

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Теги:
рыба, лов, запрет, Приднестровье

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