Любительский лов рыбы в период нерестового запрета разрешили - с оговоркой

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Любительский лов рыбы будет разрешен в Приднестровье, но при определенных условиях. Об этом сообщило Минсельхозприроды Приднестровья.
"Лов разрешается с берега в светлое время суток одной удочкой с двумя крючками и выловом не более двух килограммов в сутки. Не допускается наличие у рыболова-любителя иных снастей для лова рыбы", - отметили в ведомстве.
При этом любительская рыбалка позволена только на определенных участках рыбохозяйственных водоемов. Они все указаны на сайте Минсельхозприроды.
Установленные сроки нерестового запрета при этом не распространялись на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры), а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.
Минсельхозприроды Приднестровья выпустило накануне, 29 марта, сообщение о вводе запрета на рыбалку, однако приднестровский лидер Вадим Красносельский в своем Telegram-канале написал о том, что выступит за отмену этого решения для рыболовов-любителей с определенными оговорками, что они будут выходить к воде с одной удочкой и с не более двумя крючками.
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