Пока все спали: партия Кику, новая вакцина против COVID и пожирающая лава

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КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Экс-премьер Республики Молдова Ион Кику создает свое политформирование, оно будет называться "Партия развития и объединения Молдовы". Об этом Кику сообщил в своем телеграм-канале.

Экс-премьер проинформировал, что на данном этапе сформирована инициативная группа для формирования и регистрации партии.

"Основной целью политической партии ПРОМ является развитие и модернизация нашей страны, при консолидации и объединении нашего общества на пути интеграции Республики Молдова в Европейский союз", - отметил Кику.

По словам политика, в партийную команду войдут врачи, педагоги, министры, примары и государственные служащие, деловые люди, общественные деятели, журналисты, представители молодежи.

Заявленная основная цель новой партии - "создание всех условий для интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, поскольку это является единственной возможностью для сохранения нашей государственности, для повышения уровня жизни наших сограждан и всесторонней модернизации нашей страны".

Кроме того, интеграция в ЕС, по мнению Кику, "является и единственной возможностью для реинтеграции левобережья Днестра".

Также новая партия, по словам экс-премьера, в качестве приоритетных задач рассмотрит внедрение "стимулирующих налоговых и экономических политик через существенные государственные инвестиции в населенные пункты и общественную инфраструктуру", продвижение зеленой экономики, повышение качеств анауки и образования, реформирование центральных и местных органов власти.

"Необходимо разделение и восстановление некоторых министерств, замена многочисленных районных администраций на оптимальное количество регионов, а также укрепление финансовой автономии местных администраций первого уровня", - отмечает Кику.

К приоритетным он относит и внедрение политик для поддержки молодежи и построение современной образовательной системы.

Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Об этом журналистам заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА Новости.

Разработчиком препарата выступило подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы ведомства.

Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. Константин Савенков информирует, что в настоящее время этот показатель составляет не менее шести месяцев.

"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — добавил он.

Замруководителя Россельхознадзора пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса.

"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", — сказал Савенков.

По его словам, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.

Поток лавы в Гватемале уничтожает все на своем пути

Лавовая "река" из вулкана Пакая в Гватемале протянулась почти на 2,5 километра, она уничтожает фермы и приближается к населенному пункту Сан-Висенте-Пакайя.

Вулкан извергается уже 50 дней, за день поток лавы преодолевает не менее 50 метров.

Ранее стало известно о пробуждении другого исполина: вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра.

За несколько часов до извержения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на километр, а также около 50 небольших землетрясений.

Накануне, в День вулканолога, который отмечается 30 марта, российские ученые сообщили, что "ядерная зима" из-за пробуждения множества вулканов на Земле, не случится.

"Для того, чтобы пепел нивелировал изменения климата, должно произойти очень крупное извержение. К счастью, извержение такого масштаба мы никогда в человеческой истории не наблюдали. Последнее суперизвержение вулкана Тоба было 74 тысячи лет назад. Тогда, по разным оценкам, погибло до 80% всего живого на Земле, хотя не все ученые с этим согласны. Более близкое событие к нам - это извержение вулкана Тамбора в 1815 году, погибли около 70 тысяч людей. Такие крупные извержения существенно влияют на климат, могут охлаждать Землю, а мелкие почти незаметны с точки зрения климата", - сказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник, которого цитирует РИА Новости.

Климатолог, сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский уточнил, что даже крупные извержения могут привести только к похолоданию на 2-3 года. Самое сильное охлаждение может произойти от извержения вулкана в тропиках.

"Теоретически, если условно пойдут извергаться вулканы один за другим в тропиках, то это может привести к формированию экрана из пепла, и он может охладить планету. Причем извержения должны повторятся каждые 2-3 года, чтобы поддерживать содержание пепла в атмосфере", - сказал Чернокульский.

С начала года, кроме Мерапи и Пакая, на Земле проснулись Этна в Италии, Ключевская Сопка в России, Фаградальсфьядль и Гелдингадалсгос в Исландии, Синабунг в Индонезии.

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