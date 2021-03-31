Пока все спали: партия Кику, новая вакцина против COVID и пожирающая лава

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Экс-премьер Республики Молдова Ион Кику создает свое политформирование, оно будет называться "Партия развития и объединения Молдовы". Об этом Кику сообщил в своем телеграм-канале.
Экс-премьер проинформировал, что на данном этапе сформирована инициативная группа для формирования и регистрации партии.
"Основной целью политической партии ПРОМ является развитие и модернизация нашей страны, при консолидации и объединении нашего общества на пути интеграции Республики Молдова в Европейский союз", - отметил Кику.
По словам политика, в партийную команду войдут врачи, педагоги, министры, примары и государственные служащие, деловые люди, общественные деятели, журналисты, представители молодежи.
Заявленная основная цель новой партии - "создание всех условий для интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, поскольку это является единственной возможностью для сохранения нашей государственности, для повышения уровня жизни наших сограждан и всесторонней модернизации нашей страны".
Кроме того, интеграция в ЕС, по мнению Кику, "является и единственной возможностью для реинтеграции левобережья Днестра".
Также новая партия, по словам экс-премьера, в качестве приоритетных задач рассмотрит внедрение "стимулирующих налоговых и экономических политик через существенные государственные инвестиции в населенные пункты и общественную инфраструктуру", продвижение зеленой экономики, повышение качеств анауки и образования, реформирование центральных и местных органов власти.
"Необходимо разделение и восстановление некоторых министерств, замена многочисленных районных администраций на оптимальное количество регионов, а также укрепление финансовой автономии местных администраций первого уровня", - отмечает Кику.
К приоритетным он относит и внедрение политик для поддержки молодежи и построение современной образовательной системы.
Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России
Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Об этом журналистам заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА Новости.
Разработчиком препарата выступило подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы ведомства.
Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. Константин Савенков информирует, что в настоящее время этот показатель составляет не менее шести месяцев.
"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — добавил он.
"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", — сказал Савенков.
По его словам, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.
Поток лавы в Гватемале уничтожает все на своем пути
Лавовая "река" из вулкана Пакая в Гватемале протянулась почти на 2,5 километра, она уничтожает фермы и приближается к населенному пункту Сан-Висенте-Пакайя.
Вулкан извергается уже 50 дней, за день поток лавы преодолевает не менее 50 метров.
Ранее стало известно о пробуждении другого исполина: вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра.
За несколько часов до извержения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на километр, а также около 50 небольших землетрясений.
Накануне, в День вулканолога, который отмечается 30 марта, российские ученые сообщили, что "ядерная зима" из-за пробуждения множества вулканов на Земле, не случится.
"Для того, чтобы пепел нивелировал изменения климата, должно произойти очень крупное извержение. К счастью, извержение такого масштаба мы никогда в человеческой истории не наблюдали. Последнее суперизвержение вулкана Тоба было 74 тысячи лет назад. Тогда, по разным оценкам, погибло до 80% всего живого на Земле, хотя не все ученые с этим согласны. Более близкое событие к нам - это извержение вулкана Тамбора в 1815 году, погибли около 70 тысяч людей. Такие крупные извержения существенно влияют на климат, могут охлаждать Землю, а мелкие почти незаметны с точки зрения климата", - сказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник, которого цитирует РИА Новости.
"Теоретически, если условно пойдут извергаться вулканы один за другим в тропиках, то это может привести к формированию экрана из пепла, и он может охладить планету. Причем извержения должны повторятся каждые 2-3 года, чтобы поддерживать содержание пепла в атмосфере", - сказал Чернокульский.
С начала года, кроме Мерапи и Пакая, на Земле проснулись Этна в Италии, Ключевская Сопка в России, Фаградальсфьядль и Гелдингадалсгос в Исландии, Синабунг в Индонезии.
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