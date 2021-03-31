Опубликован указ Майи Санду об использовании армии во время режима ЧП

На улицы Кишинева уже выходили армейские патрули на автомобилях с пулеметами. Военные дежурили и на блокпостах вокруг сел, помещенных в карантин.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В выпуске "Monitorul Oficial" опубликован указ президента Молдовы об использовании Национальной армии во время чрезвычайного положения в области здравоохранения.

В документе указывается, что "учитывая развитие и тенденции эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19 в Республике Молдова, и необходимость введения ограничительных мер", разрешается использование подразделений и ресурсов Национальной армии для обеспечения выполнения решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

В марте 2020 года президент Молдовы Игорь Додон принял решение задействовать личный состав министерства обороны в управлении кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

Около тысячи военных участвовали в выполнении задач по обеспечению карантина в населенных пунктах, где была зафиксирована вспышка COVID-19. Солдаты Национальной армии и военные автомобили вместе со спасателями и полицией дежурили на блокпостах, которые были установлены вокруг зараженных сел.

Было мобилизовано 380 военнослужащих для помощи полицейским и карабинерам в патрулировании улиц. Более 120 военных из мотопехотной бригады "Штефан чел Маре" оказывали помощь в обустройстве карантинного центра COVID-19 в Кишиневе.

В 2020 году патрули военных на автомобилях с пулеметами также были выведены на улицы Кишинева, напугав жителей столицы. Впоследствии вооружение с машин убрали.

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