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Военные на улицах Кишинева

Опубликован указ Майи Санду об использовании армии во время режима ЧП

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (363)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34196868/opublikovan-ukaz-maji-sandu-ob-ispolzovanii-armii-pri-rezhime-chp.html

На улицы Кишинева уже выходили армейские патрули на автомобилях с пулеметами. Военные дежурили и на блокпостах вокруг сел, помещенных в карантин.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В выпуске "Monitorul Oficial" опубликован указ президента Молдовы об использовании Национальной армии во время чрезвычайного положения в области здравоохранения.

В документе указывается, что "учитывая развитие и тенденции эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19 в Республике Молдова, и необходимость введения ограничительных мер", разрешается использование подразделений и ресурсов Национальной армии для обеспечения выполнения решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Карантин.
© Photo : Miroslav Rotari
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В марте 2020 года президент Молдовы Игорь Додон принял решение задействовать личный состав министерства обороны в управлении кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

Около тысячи военных участвовали в выполнении задач по обеспечению карантина в населенных пунктах, где была зафиксирована вспышка COVID-19. Солдаты Национальной армии и военные автомобили вместе со спасателями и полицией дежурили на блокпостах, которые были установлены вокруг зараженных сел.

Было мобилизовано 380 военнослужащих для помощи полицейским и карабинерам в патрулировании улиц. Более 120 военных из мотопехотной бригады "Штефан чел Маре" оказывали помощь в обустройстве карантинного центра COVID-19 в Кишиневе.

В 2020 году патрули военных на автомобилях с пулеметами также были выведены на улицы Кишинева, напугав жителей столицы. Впоследствии вооружение с машин убрали.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (363)

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Теги:
коронавирус

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