Попавшийся на взятке судья отстранен от должности по запросу Антикоррупционной прокуратуры

Высший совет магистратуры удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о временном отстранении от должности судьи Кишиневского суда, обвиняемого в торговле влиянием.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Временно отстранен от должности судья, который обвиняется в получении взяток и торговле влиянием. В этом статусе судья будет находиться до тех пор, пока суд не принял решение по уголовному делу, в котором фигурирует подозреваемый.

Запрос прокуратуры был мотивирован тем, что, продолжая действовать в качестве судьи, фигурант дела мог помешать установлению истины и "негативно влиял на имидж правосудия, вызывая сомнения в степени добросовестности судебной системы".

Магистрат был арестован на месте преступления неделю назад по делу, возбужденному генеральным прокурором на основании информации, согласно которой судья потребовал 16 тысяч долларов у предпринимателя, чтобы оказать влияние на другого судью и "продвинуть" благоприятное решение в гражданском споре с взяткодателем.

В ходе уголовного преследования совместные прокуроры Национального антикоррупционного центра задокументировали противоправные действия судьи, который был задержан и обвинен в получении 11 тысяч долларов из первоначально заявленной суммы, сообщает Генеральная прокуратура.

Несмотря на то, что прокуратура потребовала задержания судьи и взяткодателя сроком на 30 суток, в конце прошлой недели суд Хынчешт перевел предпринимателя, проходившего по делу, под домашний арест на 30 дней. А судья, который подозревается в получении взятки, был отпущен под судебный контроль.

Прокуратура оспорила вердикт Хынчештского суда и в четверг Апелляционный суд Кишинева вынесет решение по этому делу.

Генеральная прокуратура не назвала имени судьи, который подозревается в получении взятки. В прессе появились сообщения, что речь идет о Марии Тертя.

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