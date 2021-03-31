Кто получит дозу вакцины на втором этапе иммунизации — Минздрав

И. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык рассказала в радиостудии Sputnik Moldova, как идет процесс иммунизации в Молдове.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Молдове продолжается непрерывно и вскоре будет запущен второй этап иммунизации, на котором прививку против COVID-19 получат пожилые люди, находящиеся в группе риска.

"Мы перешли к следующему этапу, на котором вакцину получают социальные работники, те, кто работает в сфере социальной помощи в местных администрациях. После получения очередного транша вакцины, переданного Молдове правительством Румынии в виде гуманитарной помощи, иммунизацию пройдут пожилые люди, население с наибольшим риском возникновения осложнений", — сообщила в радиостудии Sputnik Moldova исполняющая обязанности главы Минздрава Татьяна Затык.

Согласно Национальному плану иммунизации против коронавирусной инфекции, массовое вакцинирование должно охватить не менее 70 процентов населения страны. На первом этапе вакцинация вводится медицинским работникам, а также сотрудникам служб социальной помощи. На втором этапе иммунизируются лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также сотрудники структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работники пенитенциарной системы.

Затык уточнила, что правительство планирует закупить до 400 тысяч доз вакцины путем прямых переговоров и еще до 200 тысяч доз — через открытые тендеры.

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