13:12 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Татьяна Затык

Кто получит дозу вакцины на втором этапе иммунизации — Минздрав

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (364)
147
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34197570.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34198916/kto-poluchit-dozu-vakciny-na-vtorom-etape-immunizacii-minzdrav.html

И. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык рассказала в радиостудии Sputnik Moldova, как идет процесс иммунизации в Молдове.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Молдове продолжается непрерывно и вскоре будет запущен второй этап иммунизации, на котором прививку против COVID-19 получат пожилые люди, находящиеся в группе риска.

"Мы перешли к следующему этапу, на котором вакцину получают социальные работники, те, кто работает в сфере социальной помощи в местных администрациях. После получения очередного транша вакцины, переданного Молдове правительством Румынии в виде гуманитарной помощи, иммунизацию пройдут пожилые люди, население с наибольшим риском возникновения осложнений", — сообщила в радиостудии Sputnik Moldova исполняющая обязанности главы Минздрава Татьяна Затык. 

В Молдову поступила новая партия вакцины COVAX
© Photo : Facebook / UNICEF Moldova
Вакцина для VIP-клиентов — как вышло, что чиновников прививают без очереди
Согласно Национальному плану иммунизации против коронавирусной инфекции, массовое вакцинирование должно охватить не менее 70 процентов населения страны. На первом этапе вакцинация вводится медицинским работникам, а также сотрудникам служб социальной помощи. На втором этапе иммунизируются лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также сотрудники структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работники пенитенциарной системы. 

Затык уточнила, что правительство планирует закупить до 400 тысяч доз вакцины путем прямых переговоров и еще до 200 тысяч доз — через открытые тендеры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (364)

По теме

Президент: Молдова получит через COVAX еще 100 620 доз вакцины Pfizer
Австрия намерена купить миллион доз вакцины "Спутник V"
Теги:
вакцина

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться