Парламент решил: в Молдове вводится чрезвычайное положение из-за COVID-19

В республике решили ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. В парламенте за это проголосовали большинство депутатов.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа. За это решение проголосовали 52 законодателя.

Согласно принятому документу, чрезвычайное положение в республике вводится на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая.

Молдавское правительство, находящееся в отставке, порекомендовало парламенту ввести чрезвычайное положение, однако без четкого плана действий, которые могут последовать в случае введения ЧП.

И. о. премьера Аурелиу Чокой отметил, что в случае утверждения парламентом чрезвычайного положения, Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

"Введение чрезвычайного положения предоставит дополнительные прерогативы чрезвычайной комиссии. Активируется Единый центр контроля Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ушедшему в отставку правительству предоставляются дополнительные права, в том числе вносить изменения в законодательство, вмешиваться в закон о бюджете и так далее", – отметил Чокой.

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Фактическая расширяются полномочия Комиссии по ЧС. Согласно постановлению, во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям может ввести, в частности, следующие меры:

установление особого режима въезда и выезда из страны;

установление особого режима передвижения по территории республики;

введение карантина и принятие других обязательных санитарно-эпидемиологических мер;

установление специального режима работы для всех единиц;

запрет на проведение массовых мероприятий, публичных манифестаций;

запрет на увольнение работников за исключением случаев, предусмотренных в нормативных документах, на этот период.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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