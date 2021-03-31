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Аурелиу Чокой.

Чокой: ситуация с COVID-19 в Молдове может дойти до 80-100 смертей в день

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34201713/chokoy-situatsiya-s-covid-19-v-moldove-mozhet-doyti-do-80-100-smertey-v-den.html

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой представил парламенту апокалиптический сценарий ситуации с коронавирусом в стране.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Врачи утверждают, что число летальных исходов достигнет 80-100 в день, заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой на заседании парламента в среду.

"Растет количество летальных исходов. Ежедневно по 39-43 случая с неблагоприятным прогнозом, по словам врачей, (возможны - прим. ред.) до 80-100 случаев в день", – отметил Чокой.

Медработник в машине скорой помощи
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Об этом он сообщил во время представления с трибуны законодательного органа проекта постановления о введении на всей территории Молдовы чрезвычайного положения из-за COVID-19.

В начале заседания спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная заявила, что "у находящегося в отставке правительства нет права законодательной инициативы о введении чрезвычайного положения. Предложение подписала группа депутатов, но временно исполняющий обязанности премьер-министра расскажет, почему дошли до такой ситуации.

Чокой обратил внимание, что у временного правительства крайне ограниченные и усеченные полномочия.

"После вчерашнего заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, где был представлен отчет об эпидемиологической ситуации, я не увидел другого решения, кроме как выступить с предложением к парламенту, чтобы депутаты рассмотрели возможность введения чрезвычайного положения", – отметил и. о. главы правительства.

Военные на улицах Кишинева
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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По его словам, без ЧП временное правительство ничего не может – "решение о 50-процентном наполнении транспорта — забастовка. Решение о закрытии рынков — атаки на правительство. Перевод школ на дистанционное обучение — протесты родителей".

"Мы выступили с рекомендацией, чтобы парламент Молдовы обсудил этот вопрос, чтобы вы, депутаты, решили, надо ли вводить ЧП в стране или будем пробовать выжить с усеченной Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья и правительством, находящимся в течение четырех месяцев в отставке, в которое бросают камни, обвиняя то Чокоя, то Минздрав... Нет, у вас есть мандат от народа, прошу исполняйте его в соответствии со своими обязанностями", – сказал Чокой.  

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)

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