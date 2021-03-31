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Город Кишинев на самоизоляции.

Чокой: как будут работать рынки и ТЦ в Молдове, и что ждет школьников

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34203317/chokoy-kak-budut-rabotat-rynki-i-tts-v-moldove-i-chto-zhdet-shkolnikov.html

Ход учебного процесса будет исходить из динамики заболеваемости коронавирусом в республике, а деятельность магазинов и рынков зависит от соблюдения всех эпидмер.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой рассказал на заседании парламента в среду, как будет проходить образовательный процесс в Молдове, а также о том, как будут работать рынки и торговые центры.

Аурелиу Чокой.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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"Что касается образования. Дети пока остаются в режиме онлайн до положительной динамики заболеваемости в Молдове", – отметил Чокой.

Что касается торговли, то вне зависимости от решения парламента по поводу возможности введения чрезвычайного положения, власти намерены провести серьезные дискуссии с владельцами магазинов и администраторами агропродовольственных и непродовольственных рынков.

"В рамках этих бесед предупредим их – если соблюдаются необходимые условия для продолжения деятельности (четыре квадратных метра на посетителя, измерение температуры на входе, дезинфекция рук и так далее), то они смогут работать, но с тщательным контролем, а если нет, то будут закрыты", – отметил Чокой.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)

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