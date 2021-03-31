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Пасхальная ярмарка. Архивное фото

И.о. премьера рассказал, как в Молдове отметят Пасху и Радоницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34203400/io-premera-rasskazal-kak-v-moldove-otmetyat-paskhalnye-prazdniki-i-radonitsu.html

Близятся традиционные церковные праздники, а молдавский парламент рассматривает возможность введения чрезвычайного положения из-за коронавируса.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой заявил, что празднование Пасхи и Радоницы необходимо анализировать исходя из динамики инфицирований COVID-19. Об этом он сказал на заседании парламента в среду, где обсуждается возможность введения чрезвычайного положения на территории республики из-за коронавируса.

Город Кишинев на самоизоляции.
© Photo : Miroslav Rotari
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"Что касается церквей. Мы проводили заседание с представителями церквей в Молдове. Мы обсудили и призвали к сотрудничеству", – отметил Чокой.

По его словам, очень важно, чтобы и церковь помогла, убедив верующих в необходимости вакцинации и не выступать против прививок.

"Договорились, что и служители церкви будут строго соблюдать санитарные нормы. Утренние и вечерние службы, которые проводятся практически без прихожан, могут проводить внутри церкви, но службы, где подразумевается большое число верующих, – исключительно на свежем воздухе", – пояснил и. о. премьера.

Что касается пасхальных праздников и Радоницы, то, как отметил Чокой, необходимо смотреть на динамику инфицирований коронавирусом.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)

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