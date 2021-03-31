Дневники онлайн: Приднестровье переходит на цифровой учет успеваемости

Электронный журнал успеваемости в учебных заведениях региона начали вводить с конца 2020 года. На правительственном совещании обсудили, как показывает себя нововведение и какие есть перспективы по его распространению.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. С 1 сентября более 100 учебных заведений Приднестровья будут вести электронный журнал успеваемости. Об этом рассказали на заседании исполнительной власти региона.

Пошаговое внедрение электронного журнала успеваемости в учебных заведениях в Приднестровье начали с конца ноября 2020 года. На первом этапе к российской цифровой платформе "ЭлЖур" присоединились 25 образовательных организаций – 24 школы и одно учреждение средне-специального образования.

К действующим пользователям продукта с 1 сентября подключат еще около 80 организаций. Причем разработчики "ЭлЖур" согласны передать его Приднестровью для размещения на собственных мощностях. Это в том числе позволит надежно защитить персональные данные учеников, родителей, учителей.

"Благодаря договоренностям с представителями компании-создателя информационной системы специалисты по техподдержке из Приднестровья получат безвозмездную консультацию у коллег из РФ", – отметили в правительственной пресс-службе.

В июне и июле пройдут семинары для приднестровских методистов, чтобы они могли помочь педагогам ознакомиться с новой программой.

Как подчеркнула глава Управления народного образования (УНО) Тирасполя Стелла Бай, электронная платформа практически совмещает в себе и журнал, и дневник одновременно, и о ее работе приходят только положительные отзывы.

"Журнал удобен, прост в использовании, освоение всех инструментов проходит легко независимо от информационных компетенций и возраста учителя. Наши родители тоже отмечают положительные моменты. Как только учитель выставил какую-то оценку, мгновенно родителю приходит информация об успеваемости ребенка", – уточнила она.

Начальник Бендерского УНО Наталья Ткаченко обратила внимание на то, что требуется определить формат и сроки окончательного перехода к программному решению, поскольку сейчас учителя параллельно заполняют бумажный и цифровой документы. Решением проблемы займется Минпросвет региона.

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