20:04 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Школьник во время дистанционного обучения дома. Архивное фото

Дневники онлайн: Приднестровье переходит на цифровой учет успеваемости

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34204189/dnevniki-onlayn-pridnestrove-podklyuchayut-k-rossiyskoy-tsifrovoy-platforme.html

Электронный журнал успеваемости в учебных заведениях региона начали вводить с конца 2020 года. На правительственном совещании обсудили, как показывает себя нововведение и какие есть перспективы по его распространению.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. С 1 сентября более 100 учебных заведений Приднестровья будут вести электронный журнал успеваемости. Об этом рассказали на заседании исполнительной власти региона.

Пошаговое внедрение электронного журнала успеваемости в учебных заведениях в Приднестровье начали с конца ноября 2020 года. На первом этапе к российской цифровой платформе "ЭлЖур" присоединились 25 образовательных организаций – 24 школы и одно учреждение средне-специального образования.

К действующим пользователям продукта с 1 сентября подключат еще около 80 организаций. Причем разработчики "ЭлЖур" согласны передать его Приднестровью для размещения на собственных мощностях. Это в том числе позволит надежно защитить персональные данные учеников, родителей, учителей.

"Благодаря договоренностям с представителями компании-создателя информационной системы специалисты по техподдержке из Приднестровья получат безвозмездную консультацию у коллег из РФ", – отметили в правительственной пресс-службе.

Первый звонок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как записать ребенка в первый класс: что надо знать жителям Кишинева
В июне и июле пройдут семинары для приднестровских методистов, чтобы они могли помочь педагогам ознакомиться с новой программой.

Как подчеркнула глава Управления народного образования (УНО) Тирасполя Стелла Бай, электронная платформа практически совмещает в себе и журнал, и дневник одновременно, и о ее работе приходят только положительные отзывы.

"Журнал удобен, прост в использовании, освоение всех инструментов проходит легко независимо от информационных компетенций и возраста учителя. Наши родители тоже отмечают положительные моменты. Как только учитель выставил какую-то оценку, мгновенно родителю приходит информация об успеваемости ребенка", – уточнила она.

Начальник Бендерского УНО Наталья Ткаченко обратила внимание на то, что требуется определить формат и сроки окончательного перехода к программному решению, поскольку сейчас учителя параллельно заполняют бумажный и цифровой документы. Решением проблемы займется Минпросвет региона.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавских школьников ждут еще одни каникулы весной: когда они начнутся
Уроки пандемии: как будут учиться приднестровские школьники
Теги:
журнал, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться