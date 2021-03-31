Кто в Приднестровье получит право на две пенсии

Закон о возможности одновременного получения двух пенсионных выплат вступит в силу с начала будущего года.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени смогут получать две пенсии. Законодательное собрание Приднестровья в окончательном чтении приняло соответствующие дополнения в ряд законов.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, законодательная инициатива была разработана группой депутатов Комитета по социальной политике и здравоохранению на основании обращений граждан. Подобные нормы закона существуют во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации.

"Мужья этих женщин, хоть и в мирное время, но служили, выполнили свой долг. Мы считаем, что введение этой нормы абсолютно справедливо", – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Вдовы военнослужащих будут иметь право на одновременное получение двух пенсий при условии, что женщина не вступила в новый брак.

"Когда изучили опыт других государств, мы посчитали, что необходимо защитить эту категорию граждан. Мы направили запросы во все силовые министерства. Оказалось, что в мирное время при исполнении служебных обязанностей у нас погибло 60 человек", ­– рассказал Чебан.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. До принятия бюджета на следующий год профильный комитет проработает вопрос о том, сколько денег необходимо будет выделить на выплату пенсий такой категории приднестровцев.

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