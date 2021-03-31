ЧП с матом – молдавские депутаты не стеснялись в выражениях в парламенте

Законодатель с трибуны допустил непарламентские выражения во время обсуждения вопроса о возможном введении в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Обсуждение возможного введения в Молдове чрезвычайного положения вызвало многочисленные споры среди народных избранников. Они не скупились на острые высказывания, а страсти кипели в прямом смысле слова.

Глава юридической комиссии, депутат-социалист Василий Боля возмутился поведением некоторых коллег во время выступления и.о. премьера Аурелиу Чокоя, представлявшего данные "о катастрофической ситуации, в которой оказалась Молдова".

"Кому-то все хиханьки-хаханьки. Но спросите ваших родителей, бабушек, дедушек, родных, не говорю уже о других гражданах, что они думают о вас, уважаемые коллеги, когда вы сидите тут и смеетесь, когда обсуждаются важные вещи… Знаете, что говорят сегодня? Что собрались здесь "конченые жлобы", которые сидят и смеются в то время, как тысячи людей уже умерли. Вместо того, чтобы обсуждать и поставить точку для того, чтобы двигаться вперед, чтобы решить эту проблему, кто-то сидит здесь и смеется", – сказал Боля.

Депутат также резко прокомментировал заявления одного из коллег по парламенту. Находясь за трибуной законодательного органа, Боля воспользовался нецензурной лексикой.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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