Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID подтверждено в Молдове за сутки

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1871 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представила госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

Она отметила, что за минувшие 24 часа проведен 6841 тест.

По словам представителя Минздрава, общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 230 541, из них активных – 17 429.

"Большего всего зарегистрированных случаев по-прежнему в Кишиневе – 617", – сказала Затык.

Также коронавирус выявлен у 46 медработников.

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В крайне тяжелом состоянии находится 331 пациент (из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 2093 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 207 852.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 45 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4960.

"Это очень большое число...", – отметила Затык.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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