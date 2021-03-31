COVID-19 в Молдове: какие страны республика обогнала по уровню смертности

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В Молдове зафиксировано 65 206 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные на 28 марта представила госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

"По этому показателю Молдова на 21-м месте среди европейских стран. Это меньше, чем в Черногории, Чехии, Словении, Люксембурге, Португалии, Литве, Андорре, но гораздо выше, чем в Великобритании, Польше, Австрии, Италии, Латвии, Румынии, Болгарии, Ирландии, Албании, России", – отметила чиновник.

По ее словам, смертность на миллион населения в республике составила 1389 случаев. "В сравнении с другими странами мы находимся на 14-м месте. У нас показатели лучше, чем в Чехии, Бельгии, Словении, Великобритании, однако у нас показатели выше, чем в Исландии, Норвегии, Финляндии, Польше, России, Украине, Албании, Румынии", – уточнила Затык.

По данным Минздрава, уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 4826 летальных исходов, составил 2,1%.

Как пояснила Затык, если сравнить данные за 22-28 и 15-21 марта, то можно отметить рост числа новых подтвержденных случаев на 8,7%. Статистика по летальным исходам также ухудшилась – показатели увеличились на 16,6%.

"Это очень тревожный факт, потому что умирают люди в возрасте, с сопутствующими заболеваниями, умирают и люди более молодые... Важно это учитывать и соблюдать защитные меры, чтобы исключить случаи заболевания в частности среди тех, кто входит в группу риска. Эти люди должны оставаться дома, избегать контактов, чтобы избежать инфицирования коронавирусом", – отметила Затык.

По ее словам, число случаев выздоровления за отчетный период выросло на 33,5%.

"Эта цифра радует, потому что несмотря не все зарегистрированные случаи, большинству людей удается выздороветь и вернуться к работе", – отметила и. о. министра.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 1576 эпизодов.

По данным Минздрава, заболеваемость за 14 дней на 100 тысяч населения достигла 635 случаев, а с начала пандемии – 6520. На тяжелые формы приходится 8,6%, на средние – 10,8%, а на легкие и бессимптомные формы – 80,6%.

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Как отметила Затык, средний возраст заболевших – 51,2 года.

"Эта цифра снижается – заражается все больше молодых людей", – сказала и. о. главы Минздрава.

Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

"Растет и число случаев инфицирования среди детей, а также беременных женщин. Обращаю внимание родителей, а также беременных: необходимо учитывать защитные меры, чтобы избежать заражения, потому что, исходя из существующих данных, все больше серьезных случаев среди детей, в частности среди тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Есть риски и для беременных женщин", – сказала Затык.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 11 788 детей, в том числе новорожденные, а также 959 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 57%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67 лет. В 50,3% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов мужского пола.

"Общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 138 случаев. В муниципиях Кишинев и Бельцы этот показатель выше. В столице – 236 случаев, Бельцы – 227, Чимишлия – 193, Тараклия –187, Единцы – 184, Глодяны – 181, Окница и Чадыр-Лунга – по 179, Дондюшаны – 177, Новые Анены – 173, Комарт – 170... Цифры очень высокие", – отметила Затык.

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По ее словам, в последнее время растет число серьезных случаев.

"Количество летальных исходов ежедневно превышает уже не 20, а 40 эпизодов в сутки. Тенденции еще больше беспокоят, потому что, учитывая число тяжелых и крайне тяжелых случаев, можем ожидать высоких показателей по смертям и в дальнейшем. Поэтому просим соблюдать защитные меры, избегать скопления людей и контактов с другими лицами. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания", – добавила Затык.

По ее словам, самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Леовском, Ниспоренском районах.

"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,6% от общего количества подтвержденных случаев. Всего в республике зарегистрировано 1430 эпизодов "импорта" COVID-19. За 22-28 марта в стране зафиксировано 38 случаев такого рода:

Италия – 9;

Украина– 6;

Россия – 5;

Германия, Египет – по 3;

Великобритания – 2;

Латвия, Катар, Грузия, Республика Беларусь, Литва, Румыния, Ирландия, ОАЭ, Чехия, Австрия – по 1.

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"Риски "ввоза" инфекции из других стран довольно высоки. Есть и риск новых штаммов, которые более агрессивны", – подчеркнула Затык.

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 19 314 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5743, медсестер – 7909, санитаров – 2598, вспомогательного персонала – 3064.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 51 178 медработникам. За последнюю неделю сделано 905 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались свыше 100 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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