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Кризисный центр в Приднестровье. Архивное фото

Работа кризисных центров в Приднестровье изменится

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34209089/rabota-krizisnykh-tsentrov-otkrytykh-v-pridnestrove-v-pandemiyu-izmenitsya.html

Часть территориальных кризисных центров, в которых можно получить всю необходимую информацию о действии карантинных мер, будет объединена.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Приднестровье усилят работу кризисных центров, и проведут их небольшую реструктуризацию, для того чтобы улучшить качество оказываемой помощи.

"На базе МВД развернут объединенный кризисный центр, который будет обслуживать Тирасполь, Бендеры и Слободзейский район. Северная зона, от Григориопольского до Каменского районов, закреплена за объединенным кризисным центром, осуществляющим работу на базе Рыбницкого ОВД", - пояснили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

Контрольно пропускной пункт, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За каждым из объединенных кризисных центров закреплена своя электронная почта, адрес которой можно узнать на сайте МВД. Электронные адреса, действовавшие раньше при территориальных кризисных центрах, больше не будут активными. Для того чтобы обращения граждан не были утеряны, до пятницы будет действовать переадресация.

"К примеру, если вы сегодня написали свое обращение на электронный адрес Слободзейского территориального кризисного центра, оно автоматически перенаправится в объединенный кризисный центр, который функционирует на базе МВД", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся технические работы по обеспечению бесперебойной работы Объединенных кризисных центров.

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Теги:
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