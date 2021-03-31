Работа кризисных центров в Приднестровье изменится

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Приднестровье усилят работу кризисных центров, и проведут их небольшую реструктуризацию, для того чтобы улучшить качество оказываемой помощи.
"На базе МВД развернут объединенный кризисный центр, который будет обслуживать Тирасполь, Бендеры и Слободзейский район. Северная зона, от Григориопольского до Каменского районов, закреплена за объединенным кризисным центром, осуществляющим работу на базе Рыбницкого ОВД", - пояснили в пресс-центре правоохранительного ведомства.
"К примеру, если вы сегодня написали свое обращение на электронный адрес Слободзейского территориального кризисного центра, оно автоматически перенаправится в объединенный кризисный центр, который функционирует на базе МВД", – уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводятся технические работы по обеспечению бесперебойной работы Объединенных кризисных центров.
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