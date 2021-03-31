Прокуроры предоставили новые подробности дела на лидера группировки "Макена"

Лидеру преступной группировки "Макена" грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок, если будет доказана его вина в заказе и организации умышленного убийства двух и более лиц.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В суд передано дело на лидера преступной организации "Макена" по обвинению в заказе и организации убийства в 2008 году конкурирующего криминального авторитета. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Убийство произошло в пенитенциаре закрытого типа с привлечением в качестве исполнителей членов преступной группировки из той же тюрьмы", – отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, за совершение убийства обвиняемый пообещал исполнителям преступления привилегии, в частности продвижение по иерархической лестнице в возглавляемой им преступной организации. В прокуратуре уточнили, что это уголовное дело возобновлено в свете недавно полученной информации, имеющей отношение к данному случаю.

"Мотивом совершения преступления послужило желание укрепить позиции возглавляемой им преступной организации по отношению к другим криминальным формированиям, а также для сокрытия обстоятельств, относящихся к другим аналогичным преступлениям", – уточнили в прокуратуре.

Если вина фигуранта дела будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В настоящее время он находится в тюрьме за создание и управление преступной организацией, а также за шантаж и подготовку убийства.

Ранее прокуроры направили в суд материалы в отношении пятерых исполнителей данного преступления, которых приговорили к 13 годам лишения свободы.

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