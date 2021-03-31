Отряд школьников Приднестровья теперь среди "Волонтеров Победы"

Движение "Волонтеры Победы" в Приднестровье является частью международной одноименной организации и собирается в 2021 году расширить свой состав за счет волонтерских отрядов в школах.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В Приднестровье появился первый школьный отряд "Волонтеров Победы", который был создан на базе Бендерской средней общеобразовательной школы № 15. Как рассказал координатор приднестровских "Волонтеров Победы" Евгений Назаренко, в этом году у организации большие планы по открытию волонтерских отрядов в школах Приднестровья.

"Для меня отрадно, что первые шаги в добровольчестве вы будете делать с движением "Волонтеры Победы". Полагаю, волонтерство может помочь вам в реализации творческого и интеллектуального потенциала, открыть новые горизонты личностного роста", – напутствовал ребят Назаренко.

Школьный отряд "Волонтеры Победы" состоит из 19 человек. Руководителем его является заместитель директора школы по воспитательной работе Марина Зайцева, а его актив состоит из числа учащихся в возрасте от 14 лет.

"Наша школа всегда активно принимает участие в различных мероприятиях. И мы гордимся, что первый школьный отряд "Волонтеров Победы" создан именно у нас. Я убеждена, что вовлечение учащихся в деятельность отряда даст нам еще больше возможностей для воспитания в них чувства патриотизма, сострадания, ответственности", – отметила руководитель отряда.

С начала 2021 года в Приднестровье начата работа по открытию в школах отрядов "Волонтеров Победы". Их цель – вовлечение школьников в добровольческую (волонтерскую) деятельность по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Движение "Волонтеры Победы" появилось в Приднестровье почти два года назад. Оно является международным представительством одноименного Всероссийского общественного движения. Активисты проводят молодежные патриотические мероприятия в современных форматах, посещают и поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, развивают волонтерство.

По итогам 2020 года приднестровское отделение движения "Волонтеры Победы" заняло второе место по активности среди стран СНГ.

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