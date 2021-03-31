Намерена ли Санду оспорить в КС введение в Молдове чрезвычайного положения

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду пока не намерена опротестовывать решение парламента ввести в республике до 30 мая чрезвычайное положение из-за COVID-19, но не исключает этого. Глава государства ждет от правительства конкретных действий для снижения показателей заболеваемости и смертности.

Как отметила президент в эфире одного из местных телеканалов, нужно исходить из того, что страна находится в очень драматичной ситуации – высокие цифры скончавшихся и инфицированных.

"Исходя из сложной ситуации, в которой мы находимся, я еще хочу надеяться, что правительство, несмотря на то, что сегодня предстало неподготовленным в парламенте, предпримет какие-то конкретные меры и скажет, что из себя представляет "чрезвычайное положение": сделаем a, b, c, d и за две-три недели значительно снизим число заболеваний, снизится давление на медучреждения и больницы смогут спасти больше жизней", – сказала Санду.

По ее словам, если она не увидит этого, "то будут все аргументы полагать, что это был политический спектакль... и я оставлю за собой право действовать в этих условиях", – отметила президент.

По мнению главы государства, решение парламента о введении ЧП – попытка отложить роспуск высшего законодательного органа текущего созыва.

"Пришли с одной единственной фразой: "чрезвычайное положение". Я это понимаю, как попытку отложить роспуск этого парламента, продлить его жизнь на несколько месяцев", – сказала Санду.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Решением парламента в Молдове с 1 апреля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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