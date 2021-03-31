23:16 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Шприц

Санду рассказала, какой вакциной она намерена привиться от COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (381)
529 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210331/34209863/sandu-rasskazala-kakoy-vaktsinoy-ona-namerena-privitsya-ot-covid-19.html

Глава государства подчеркнула, что пока до нее не дошла очередь привиться от коронавируса, а вакцины в стране недостаточно для всех, кто хочет сделать пройти иммунизацию.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока ее очередь для вакцинации от COVID-19 не пришла. Так она ответила на вопрос о том, когда она намерена сделать прививку от коронавируса.

"К сожалению, мы пока еще находимся в ситуации, когда в стране недостаточно вакцины для всех, кто хочет привиться. Когда придет очередь, тогда вакцинируюсь. И если вдруг окажется, что вакцина есть, а люди не хотят прививаться, то да, я это сделаю. Но, к сожалению, нам надо еще найти эту вакцину", – сказала Санду в эфире одного из местных телеканалов.

На вопрос о том, намерена ли она привиться вакциной AstraZeneca, Санду ответила утвердительно.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
Токарчук: в молдавских условиях "вакцинный туризм" - это нормально

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Решением парламента в Молдове с 1 апреля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам и постояльцам домов престарелых, центров временного или долгосрочного размещения, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона.
© Photo : Miroslav Rotari
Додон намерен обсудить в Москве доставку в Молдову вакцины "Спутник V"
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Румыния предоставила еще одну партию в 50 400 доз препарата AstraZeneca 27 марта. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (381)

По теме

Кто получит дозу вакцины на втором этапе иммунизации — Минздрав

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Как не остаться в Кишиневе без машины
Видео: как не остаться в Кишиневе без машины
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться