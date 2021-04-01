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Модель нуклеиновой кислоты

В Приднестровье принят закон о геномной регистрации: что он предполагает

© Sputnik / С. Соловьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34205779/v-pridnestrove-prinyat-zakon-o-genomnoy-registratsii-chto-on-predpolagaet.html

Закон принят во втором неокончательном чтении. До его вступления в силу в 2022 году законодателям предстоит внести изменения еще в несколько законов.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. На заседании законодательного собрания Приднестровья во втором неокончательном чтении принят закон, регламентирующий на госуровне регистрацию геномных данных человека.

"База геномных данных поможет криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших и устанавливать личность человека", – пояснили в парламентской пресс-службе.

На данный момент в Приднестровье законом регулируется только использование дактилоскопических данных человека. Но на месте преступления злоумышленники не всегда оставляют отпечатки пальцев, криминалисты чаще находят биологические следы.

Ученый изучает ДНК с помощью электронного микроскопа
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVAS
По цепочке генов: в Приднестровье собираются создать базу данных ДНК

Закон определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности.

В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.

Закон о геномной регистрации должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Однако до этого времени законодателям необходимо внести изменения в несколько законов, чтобы устранить несоответствия с действующим законодательством Приднестровья.

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Теги:
геном, Приднестровье

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