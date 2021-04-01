В Приднестровье очередной призыв на военную службу: что нужно знать

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. В Приднестровье начался весенний призыв. Пройдет он вплоть до 30 июня с соблюдением всех противоэпидемических мер.
"Особенные меры безопасности будут соблюдаться во время медицинского обследования призывников", - пояснили в оборонном ведомстве Приднестровья.
В обязательном порядке все призывники пройдут флюорографическое обследование. Вместе с повесткой в военкомат они получают направление к рентгенологу.
После прохождения медицинского обследования специальная комиссия примет решение о призыве новобранцев. В назначенные в повестках дни они отправятся на сборные пункты, где их распределят по подразделениям. Временной интервал между отправками призывников скорректирован с учетом карантинных мероприятий.
В этом году будет работать не один, а несколько территориальных пунктов распределения новобранцев. Курс подготовки молодого солдата призывники будут проходить на базе нескольких учебных центров.
По прибытии в воинские части в течение не менее 14 дней новобранцы будут проживать изолированно от остальных военнослужащих. Питание и обучение также будет организовано отдельно.
В особом порядке рассматриваются заявления граждан, имеющих право на освобождение или отсрочку от военной службы. Они будут приниматься в электронном виде через сайт оборонного ведомства.
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