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Прохождение медкомиссии призывниками, архивное фото

В Приднестровье очередной призыв на военную службу: что нужно знать

© Sputnik / Александр Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34207599/V-Pridnestrove-ocherednoy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-chto-nuzhno-znat.html

Особые меры безопасности, которые приняты во время пандемии, будут соблюдаться как в течение медосмотра, так и по прибытии на место службы.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр  – Sputnik. В Приднестровье начался весенний призыв. Пройдет он вплоть до 30 июня с соблюдением всех противоэпидемических мер.

"Особенные меры безопасности будут соблюдаться во время медицинского обследования призывников", - пояснили в оборонном ведомстве Приднестровья.

В обязательном порядке все призывники пройдут флюорографическое обследование. Вместе с повесткой в военкомат они получают направление к рентгенологу.

Виктор Гайчук.
© Sputnik
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На территорию военных комиссариатов призывники будут допускаться по одному с соблюдением всех необходимых мер безопасности - измерение температуры, обработка рук дезинфицирующими средствами, соблюдение дистанции. Врачи-специалисты проведут с ними беседы, осмотрят и проверят медицинские документы.

После прохождения медицинского обследования специальная комиссия примет решение о призыве новобранцев. В назначенные в повестках дни они отправятся на сборные пункты, где их распределят по подразделениям. Временной интервал между отправками призывников скорректирован с учетом карантинных мероприятий.

В этом году будет работать не один, а несколько территориальных пунктов распределения новобранцев. Курс подготовки молодого солдата призывники будут проходить на базе нескольких учебных центров.

По прибытии в воинские части в течение не менее 14 дней новобранцы будут проживать изолированно от остальных военнослужащих. Питание и обучение также будет организовано отдельно.

В особом порядке рассматриваются заявления граждан, имеющих право на освобождение или отсрочку от военной службы. Они будут приниматься в электронном виде через сайт оборонного ведомства.

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Теги:
военная служба, призыв, Приднестровье

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