Чрезвычайное положение в Молдове вступает в силу с 1 апреля: что ждет страну

Спустя год снова чрезвычайное положение из-за COVID-19: для чего парламент республики пошел на введение ЧП, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В Молдове с 1 апреля вступает в действие режим чрезвычайного положения, которое продлится до 30 мая. Правда, какие именно ограничения и запреты ждут жителей республики, пока четко не сказано – соответствующие решения еще будут приняты. Впрочем, политики говорят, что до введения локдауна, который действовал весной прошлого года, дело не дойдет. В чем особенности введенного ЧП, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Депутаты молдавского парламента решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа.

Согласно принятому документу, ЧП в республике вводится на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. Депутат от PAS Сергей Литвиненко в ходе обсуждений предлагал ограничится 15-дневным сроком, а затем, в зависимости от ситуации, продлить действие ЧП. Его инициативу большинство законодателей не поддержало.

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой обратил внимание, что у временного правительства крайне ограниченные и усеченные полномочия.

"После вчерашнего заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, где был представлен отчет об эпидемиологической ситуации, я не увидел другого решения, кроме как выступить с предложением к парламенту, чтобы депутаты рассмотрели возможность введения чрезвычайного положения", – отметил и. о. главы правительства.

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По словам Чокоя, врачи утверждают, что число летальных исходов может достигнуть 80-100 случаев в день. "Смертность за последние две недели – 14 летальных исходов на 100 тысяч человек, общая смертность – 138 смертей на 100 тысяч человек. Только за последние две недели произошло значительное увеличение смертности – более чем на 30 случаев", – сказал и. о. премьера.

Он обратил внимание на то, что уровень заболеваемости в несколько раз превысил базовый показатель, на основе которого объявляется "красный код" эпидопасности.

И. о. главы правительства уточнил, что на заседании Консультативного совета врачей члены этой структуры неоднократно выступали за ужесточение ограничений, так как нельзя полагаться исключительно на вакцинацию.

"Вакцинация должна сопровождаться ограничениями, которые нынешняя Национальная комиссия общественного здравоохранения не может применять, потому что у нее нет такого мандата", – сказал Чокой.

В качестве примера он привел решение о 50-процентном наполнении транспорта, за которым последовала забастовка водителей, решение о закрытии рынков — атаки на правительство, перевод школ на дистанционное обучение — протесты родителей.

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Чокой отметил, что в случае утверждения парламентом чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

"Введение чрезвычайного положения предоставит дополнительные прерогативы чрезвычайной комиссии. Активируется Единый центр контроля Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ушедшему в отставку правительству предоставляются дополнительные права, в том числе вносить изменения в законодательство, вмешиваться в закон о бюджете и так далее", – отметил Чокой.

Что может Комиссия по чрезвычайным ситуациям в период ЧП

Решением о введении ЧП фактически расширяются полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно постановлению, во время чрезвычайного положения Комиссия может ввести, в частности, следующие меры:

установление особого режима въезда и выезда из страны;

установление особого режима передвижения по территории республики;

введение карантина и принятие других обязательных санитарно-эпидемиологических мер;

установление специального режима работы для всех единиц;

запрет на проведение массовых мероприятий, публичных манифестаций;

запрет на увольнение работников за исключением случаев, предусмотренных в нормативных документах на этот период.

Реакция президента

Президент Молдовы Майя Санду пока не намерена опротестовывать решение парламента ввести в республике до 30 мая чрезвычайное положение из-за COVID-19, но не исключает этого. Глава государства ждет от правительства конкретных действий для снижения показателей заболеваемости и смертности.

"Исходя из сложной ситуации, в которой мы находимся, я еще хочу надеяться, что правительство, несмотря на то, что сегодня оно предстало неподготовленным в парламенте, предпримет какие-то конкретные меры и скажет, что из себя представляет "чрезвычайное положение": сделаем a, b, c, d и за две-три недели значительно снизим число заболеваний, снизится давление на медучреждения и больницы смогут спасти больше жизней", – сказала Санду.

По ее словам, если она не увидит этого, "то будут все аргументы полагать, что это был политический спектакль... и я оставлю за собой право действовать в этих условиях", – отметила президент.

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Нового локдауна не будет

Локдауна, подобного тому, что Молдова переживала в марте-апреле 2020 года, когда закрывались границы и предприятия, а граждан отправляли по домам, не будет. Об этом лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон заявил в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Сегодня в республике много спекуляций на тему чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Хочу ответственно заявить: нового локдауна в Молдове не будет", – сообщил Додон.

По словам главы ПСРМ, чрезвычайное положение просто предоставит правительству возможность принимать некоторые решения, которые в данный момент ему запрещено принимать законодательно.

"Конечно, идеально было бы создать в стране полноценное правительство. Если бы президент Санду действовала строго согласно Конституции Республики Молдова, мы бы уже на этой неделе могли назначить дееспособный кабинет министров, который мог бы эффективно бороться с пандемией", – заявил Додон.

Ограничения должны быть не только на бумаге…

Если решение о введении в Молдове чрезвычайного положения действительно направлено на снижение пандемической волны, то это решение должно включать очень четкие ограничения, понятные населению. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

По ее словам, среди таких мер могли бы быть, к примеру, разрешение на осуществление деятельности продуктовым магазинам и торговым единицам, где продаются товары первой необходимости, а также аптекам; ограничение перемещений в ночные часы и в течение дня, чтобы люди выходили из дома только если есть крайняя необходимость, а также определенных требований к пересечению границы.

"Не знаю, насколько мы готовы к такого рода ограничениям, но то, что подобные ограничения помогут, бесспорно. Это видно по опыту многих стран, где действительно количество заболеваний находится под контролем благодаря двум факторам. Во-первых, это ограничения, а, во-вторых, кампания по вакцинации", – сказала собеседница.

Специалист обратила внимание на то, что все ограничительные меры должны быть не только на бумаге, но и строго выполняться гражданами. "Это ключевой момент, если мы действительно хотим остановить пандемию. К тому же, если вводятся определенные ограничения и людям не позволяется работать, то необходимо помочь им", – сказала Токарчук.

По ее мнению, если сравнивать с европейским регионом, то в Молдове самый либеральный подход к пандемии.

При этом, как считает эксперт, республика уже находится в состоянии коллапса с точки зрения медицинской системы. "Когда у нас было по 20 случаев смертей в день, говорилось, что мы на пороге коллапса. Сейчас мы перешли черту в 40 летальных исходов в сутки. На мой взгляд мы уже находимся в коллапсе. И число смертей, и число тяжелых случаев говорит об этом. Количество новых случаев – крайне относительная цифра в Молдове. Зависит многое и от числа тестов", – отметила Токарчук.

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Новые ограничения – сродни самоубийству для бизнеса

По мнению председателя Ассоциации рестораторов республики Анеты Засавицки, голосование за введение чрезвычайного положения без локдауна вряд ли принесет ожидаемые эффекты для сектора здравоохранения.

"Введение новых ограничений для бизнеса без компенсационных мер или других мер поддержки сродни склонению человека к самоубийству. Именно так обстоят дела в секторе HoReCa", – написала Засавицки в Facebook.

Еще печальнее, по ее словам, что до сих пор не известен план действий на 60 дней чрезвычайного положения.

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ЧП и досрочные выборы

Даже если Конституционный суд констатирует, что есть обстоятельства для роспуска парламента, соответствующий указ президента может быть отложен до истечения срока действия чрезвычайного положения. Такое мнение озвучил в комментарии радиостудии Sputnik эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

По его словам, в период действия чрезвычайного положения высший законодательный орган не может быть распущен.

Эксперт отметил, что режим ЧП может длиться до двух месяцев, но парламент вправе продлить сроки его действия, а это означает, что парламентские выборы могут состояться осенью 2021 года.

Кырнац не исключает, что постановление парламента о введении чрезвычайного положения может быть объявлено Конституционным судом не соответствующим Основному закону с точки зрения процедуры. Но если подобных обращений в суд не поступит, то, как полагает эксперт, осенью в Молдове будут парламентские выборы.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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