Индексация–2021: с первого апреля в Молдове увеличили пенсии

Весенние прибавки: в Минздраве республики рассказали, на сколько больше станут получать молдавские пенсионеры.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. С 1 апреля в Молдове все пенсии проиндексируют на 3,89%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как пояснили в ведомстве, индексация проводится исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен за последние три года.

"В результате индексации с 1 апреля текущего года средний размер пенсии по возрасту составит 2208,01 лея (порядка 120 долларов США по текущему курсу Нацбанка – ред.), а средний размер пенсии по инвалидности – 1670 леев (примерно 90 долларов – ред.)", – добавили в Минздраве.

Размер минимальной пенсии по возрасту с 1 апреля 2021 года достигнет 1188,05 лея (порядка 66 долларов), а минимальной пенсии по инвалидности – 891,04 лея (около 50 долларов) при тяжелых формах ограниченных возможностей, 831,64 лея (46 долларов) – при выраженных ограниченных возможностях и 594,03 лея (примерно 33 доллара) – при средних.

Как уточнили в ведомстве, с 1 апреля проиндексируют пенсии более 663 тысячам получателей.

В то же время с 1 апреля пересчитают государственные социальные пособия для 66 654 получателей и пособие по уходу, сопровождению и надзору для 12 983 граждан. Выплаты осуществляются в соответствии с законом о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан, исходя из размера минимальной пенсии по возрасту, а также по инвалидности.

"Кроме того, с 1 апреля этого года будет предоставлена единовременная финансовая поддержка в размере 1000 леев получателям всех видов пенсий и всех видов государственных социальных пособий, кроме пособия по уходу, сопровождению и надзору, установленных до 1 апреля 2021 года, ежемесячный размер которых не превышает 4000 леев. Единовременную помощь в размере 1000 леев получат порядка 690 334 граждан", – уточнили в Минздраве.

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