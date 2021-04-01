11:23 01 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.65
Поиск
В ожидании открытия прививочного центра

В Кишиневе открылся Общественный центр вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Dmitri Terehov
Общество
Получить короткую ссылку
18401
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/01/34212136.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34212001/v-kishineve-otkryli-obschestvennyy-tsentr-vaktsinatsii-protiv-covid-19.html

Общественный центр вакцинации будет открыт для всех граждан, но в первую очередь иммунизацию должны пройти учителя, заявил на открытии мэр столицы.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. В Кишиневе в четверг открылся первый Общественный центр вакцинации против COVID-19. Его цель – увеличить темпы проведения прививочной кампании в столице.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
В ожидании открытия прививочного центра

Место для будущего центра вакцинации определила примэрия. Это помещение площадью более 400 квадратных метров в центре столицы в новом здании по адресу Петру Рареш, 18.

Вход предусмотрен в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

"Теперь будет больше возможностей у Молдовы. Этот центр вакцинации будет вне других медицинских учреждений, чтобы снять с них нагрузку. Ежедневно он сможет в нормальном режиме обслуживать порядка 1200 человек", - заявил на открытии Центра столичный градоначальник Ион Чебан. 

Он поблагодарил Минздрав и Академию экономических знаний Молдовы за помощь в организации центра. 

"Благодарим университет за предоставленное место. Муниципалитет не будет платить арендную плату за это помещение – оно было бесплатно предоставлено администрацией университета", - добавил Чебан. 

По его словам, экипировку и все необходимое для организации центра предоставили международные партнеры. 

Чебан отметил, что на первый день работы центра уже зарегистрировалось порядка 200 человек. Вакцинироваться могут все желающие, но в приоритете будут учителя и другие граждане из группы риска. 

Ожидается открытие  еще нескольких подобных центров. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
Токарчук: в молдавских условиях "вакцинный туризм" - это нормально

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
В дискуссиях по поставке в Молдову вакцины "Спутник V" есть продвижение

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чрезвычайное положение в Молдове вступает в силу с 1 апреля: что ждет страну
Вакцина для VIP-клиентов — как вышло, что чиновников прививают без очереди
Опубликован указ Майи Санду об использовании армии во время режима ЧП

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Как не остаться в Кишиневе без машины
Видео: как не остаться в Кишиневе без машины
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться