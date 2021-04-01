Получит ли Молдова вакцину от России по просьбе Санду - мнение политолога

Российский эксперт считает, что Молдова и другие страны могут получить антиковидную вакцину от РФ только посредством диалога и на компромиссной основе.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду должна договариваться с российским лидером Владимиром Путиным о получении или закупке вакцины от COVID-19, а не просто просить препарат бесплатно или тем более требовать. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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По его словам, возмущает тот факт, что Санду обращается к России с такой просьбой после своего прихода к власти на откровенно антироссийской риторике, отрицании диалога с Приднестровьем и после фактического начала кампании против русского языка в Молдове.

"Предоставит ли Россия Молдове столько доз вакцины бесплатно? В необходимом количестве, думаю, нет. Если Санду действительно заботит спасение жизней населения, то надо договариваться о закупках вакцины на компромиссной основе. Поэтому надо будет пойти на уступки, в том числе в отношении России, в другом случае всегда можно пойти и найти другую вакцину", - заявил Безпалько.

Он подтвердил, что в Молдове наблюдается некоторое соперничество между Санду и экс-президентом страны Игорем Додоном в плане получения вакцины. По мнению Безпалько, это вызвано намерением политиков дискредитировать друг друга, в то время как в ситуации пандемии нужно думать в первую очередь о спасении жизней населения.

В то же время эксперт напомнил, что ситуация с распределением иммунного препарата в мире сложная, особенно в западных странах: "США держали "про запас" порядка 30 миллионов доз вакцины, не желая делиться, а в ЕС Словакии отказали даже в остатках вакцины".

"Все сражаются за себя, это европейское и западное единство достаточно хрупкое. Поэтому искусство политики – это искусство возможного. Санду нужно идти договариваться с Путиным, как и на каких условиях поставлять препарат. Но требовать или просить предоставить бесплатно - это могут расценить как наглость. Ведь на производство были потрачены огромные деньги", - пояснил политолог.

В заключение он подчеркнул, что возражения против использования российских вакцин и сертификатов носят исключительно политический и конкурентный характер. А в условиях пандемии, когда людям грозит смертельная опасность, политические противоречия разных стран оказываются надуманными.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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