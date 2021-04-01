Фото, видео: первые впечатления вакцинированных в столичном прививочном центре

В первый день работы Общественного центра вакцинации против COVID-19 в Кишиневе на иммунизацию записалось порядка 200 человек.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. В Кишиневе активно начал работу первый Общественный центр вакцинации против COVID-19. Первые привитые поделились с представителями прессы впечатлениями после процедуры.

"Все очень хорошо. Все были дружелюбными и относились с уважением. Не было страшно. Мы учителя, пионеры", - заявила одна из первых получивших здесь прививку.

Центр открыли рядом с Академией экономических наук в столице по улице Петру Рареша, 18. Внутри здания оборудовали 6 пунктов вакцинации на первом и втором этаже. Первый предназначен для людей с ограниченными возможностями, для которых был оборудован удобный доступный вход.

© Sputnik / Dmitri Terehov В первый день работы центра на прививку записалось около 200 человек

Как объяснил примар Кишинева Ион Чебан, в каждом таком пункте есть необходимые медицинские приборы для измерения всех важных показателей организма перед вакцинацией.

"Этот центр вакцинации будет вне других медицинских учреждений, чтобы снять с них нагрузку. Ежедневно он сможет в нормальном режиме обслуживать порядка 1200 человек", - добавил Чебан.

По его словам, прийти на вакцинацию может любой житель или гость Кишинева, но в приоритете будут учителя и другие граждане из группы риска. Также, как пояснил Чебан, иммунизация проходит по спискам и после рекомендации врачей.

В первый день работы центра на прививку записалось около 200 человек.

Оказали помощь по организации такого центра Минздрав и Академия экономических знаний Молдовы, которая помогла найти подходящее помещение.

Экипировку и все необходимое для учреждения предоставили международные партнеры.

© Sputnik / Dmitri Terehov Прививочный центр в Кишиневе, улица Петру Рареша,18

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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