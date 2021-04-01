Коррупция в Мэкэрешть: мэру выдвинуты обвинения

Чиновники якобы оказывали давление на управляющего компании, ответственного за строительство водопровода в населенном пункте, требуя взятки в размере 410 000 леев для подписания окончательного приема работ.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение примару села Мэкэрешть Унгенского района и техническому руководителю работ по снабжению питьевой водой. Обвинение выдвинуто по делу о пассивной коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокуроры антикоррупционного центра подали в Кишиневский суд сектора Чеканы запрос о применении в отношении примара предварительного ареста на 30 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, технический руководитель признал свою вину и сотрудничает с прокурорами, поэтому было принято решение оставить его на свободе во время проведения расследования. Однако ему запретили выезжать из страны.

В ведомстве напомнили, что примар коммуны Мэкэрешть из Унгенского района и технический руководитель работ по снабжению питьевой водой жителей коммуны подозреваются в том, что в течение длительного времени оказывали давление на управляющего компании, ответственного за строительство водопровода в населенном пункте, требуя взятки в размере 410 000 леев для подписания окончательной приемки работ.

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