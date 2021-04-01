В Гагаузии ответили на обвинения Майи Санду в "пропаже вакцины"

Президент Молдовы Майя Санду озвучила в эфире одного из молдавских телеканалов информацию о "пропаже" 21 дозы вакцины на территории Гагаузии.

КОМРАТ, 1 апр - Sputnik, Максим Топал. По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии, в Чадыр-Лунгский район поступило всего 42 дозы вакцины производства Pfizer/BioNTech. Из них 12 доз выделили районной больнице и 30 – местному Центру здоровья.

"Из этой партии в Центре здоровья Чадыр-Лунги прошли вакцинацию 20 сотрудников Реабилитационного центра Чадыр-Лунги. При вводе в базу данных учета вакцин эта категория медработников была отнесена к графе "Другой персонал". Таким образом, заявления о том, что "21 доза вакцины Pfizer пропала из системы", не соответствует действительности", - уточнили в Исполнительном комитете Гагаузии.

В пресс-службе башкана АТО Гагаузия выразили сожаление, что многие СМИ, распространившие "недостоверные сведения", не обратились за получением официальной информации.

"Система здравоохранения автономии уже год работает практически без выходных, ежедневно спасая жизни людей. Исполнительный комитет Гагаузии выражает благодарность медицинским работникам за профессионализм, за преданность профессии и за заботу о людях", - заключили в исполнительной власти автономии.

Заявление президента Молдовы Майи Санду прозвучали в эфире одного из молдавских телеканалов. Говоря о том, как была распределена первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, глава государства заявила, что "688 человек относятся к категории "родственники" и еще 139 – госслужащие, не имеющие права вакцинироваться на первом этапе".

Майя Санду привела примеры из различных районов страны. Среди них была и Гагаузия.

"В Чадыр-Лунге только восемь медиков провакцинировались. А 21 доза вакцины ушла за пределы системы", - заявила президент. Она также рассказала о намерении обратиться в прокуратуру.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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