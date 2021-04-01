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Вакцинация врачей в Гагаузии

В Гагаузии ответили на обвинения Майи Санду в "пропаже вакцины"

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34214673/V-Gagauzii-otvetili-na-obvineniya-Mayi-Sandu-v-propazhe-vaktsiny.html

Президент Молдовы Майя Санду озвучила в эфире одного из молдавских телеканалов информацию о "пропаже" 21 дозы вакцины на территории Гагаузии.

КОМРАТ, 1 апр - Sputnik, Максим Топал. По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии, в Чадыр-Лунгский район поступило всего 42 дозы вакцины производства Pfizer/BioNTech. Из них 12 доз выделили районной больнице и 30 – местному Центру здоровья.

"Из этой партии в Центре здоровья Чадыр-Лунги прошли вакцинацию 20 сотрудников Реабилитационного центра Чадыр-Лунги. При вводе в базу данных учета вакцин эта категория медработников была отнесена к графе "Другой персонал". Таким образом, заявления о том, что "21 доза вакцины Pfizer пропала из системы", не соответствует действительности", - уточнили в Исполнительном комитете Гагаузии.

В пресс-службе башкана АТО Гагаузия выразили сожаление, что многие СМИ, распространившие "недостоверные сведения", не обратились за получением официальной информации.

В автономии провакцинированных медиков регистрируют в специальном журнале.
© Sputnik / Maxim Topal
Закончилась, не успев начаться - почему вакцинацию врачей в Гагаузии поставили на паузу

"Система здравоохранения автономии уже год работает практически без выходных, ежедневно спасая жизни людей. Исполнительный комитет Гагаузии выражает благодарность медицинским работникам за профессионализм, за преданность профессии и за заботу о людях", - заключили в исполнительной власти автономии.

Заявление президента Молдовы Майи Санду прозвучали в эфире одного из молдавских телеканалов. Говоря о том, как была распределена первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, глава государства заявила, что "688 человек относятся к категории "родственники" и еще 139 – госслужащие, не имеющие права вакцинироваться на первом этапе".

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Первая группа врачей в Гагаузии решилась на вакцинацию против COVID-19

Майя Санду привела примеры из различных районов страны. Среди них была и Гагаузия.

"В Чадыр-Лунге только восемь медиков провакцинировались. А 21 доза вакцины ушла за пределы системы", - заявила президент. Она также рассказала о намерении обратиться в прокуратуру.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". 

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Вакцина "Спутник V" в ближайшее время прибудет в Молдову – экс-президент

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)

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