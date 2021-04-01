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Рыбалка.

Сматывайте удочки — с 1 апреля рыбалка в реках запрещена

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34214892/smatyvajte-udochki-s-1-aprelya-rybalka-v-rekah-zapreshena.html

На время нерестового периода объявлен тотальный запрет на спортивную и любительскую ловлю рыбы в реках Молдовы,

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. С 1 апреля и до 14 июня будет запрещена рыбалка на всех естественных водоемах Республики Молдова.

Традиционно мораторий на ловлю рыбы устанавливается для сохранения разнообразия, защиты и восстановления водных биоресурсов. Решение принято Агентством по охране окружающей среды.
Поплавок, рыбалка, тематическое фото
© Sputnik / Виталий Аньков
Любительский лов рыбы в период нерестового запрета разрешили - с оговоркой

Любительская и спортивная ловля рыбы будет запрещена на Днестре, от села Наславча до Каменки, от плотины Дубоссарской ГЭС до Паланки (28 км), в Дубоссарском водохранилище и в русле Турунчук на озере Кагул.

На Пруте запрещается лов рыбы от пересечения границы Молдовы на севере до села Тецканы, в озере Костешты-Стынка, от плотины гидроузла до села Джурджулешты.

Запрет также установлен для притоков Днестра и Прута — рек Черная, Реут, Икель, Бык, Ботна, Ларга, Вилия, Лопатник, Раковаш, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигечь, Когыльник, Кагул, Ялпуг.

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Теги:
рыбалка

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