Сматывайте удочки — с 1 апреля рыбалка в реках запрещена

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. С 1 апреля и до 14 июня будет запрещена рыбалка на всех естественных водоемах Республики Молдова.
Традиционно мораторий на ловлю рыбы устанавливается для сохранения разнообразия, защиты и восстановления водных биоресурсов. Решение принято Агентством по охране окружающей среды.
Любительская и спортивная ловля рыбы будет запрещена на Днестре, от села Наславча до Каменки, от плотины Дубоссарской ГЭС до Паланки (28 км), в Дубоссарском водохранилище и в русле Турунчук на озере Кагул.
На Пруте запрещается лов рыбы от пересечения границы Молдовы на севере до села Тецканы, в озере Костешты-Стынка, от плотины гидроузла до села Джурджулешты.
Запрет также установлен для притоков Днестра и Прута — рек Черная, Реут, Икель, Бык, Ботна, Ларга, Вилия, Лопатник, Раковаш, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигечь, Когыльник, Кагул, Ялпуг.
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