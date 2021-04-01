Двойное убийство в Дурлештах: новые пугающие подробности спустя 10 лет

Трагическая смерть двух влюбленных тогда напугала всю страну. Спустя годы корреспондент Sputnik Молдова нашел экипаж полиции, видевший машину пары за несколько минут до происшествия.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Ночь с 31 марта на 1 апреля 2011 года стала знаковой для всего общества. Двое молодых людей 15 и 19 лет были найдены застреленными в машине за пригородом столицы Дурлештами. Спустя 10 лет после совершения ужасного преступления Sputnik Молдова нашел экипаж полиции, который видел авто за несколько минут до убийства.

"Мы отсутствовали не более 20 минут. Даже не подозревал ни одной секунды, что мы там обнаружим", – с этих слов начал вспоминать события той ночи один из полицейских экипажа, нашедшего безжизненные тела двух расстрелянных молодых людей.

"Получили вызов, который вернул нас в Кишинев"

В 2011 году двое полицейских, рассказывающих Sputnik об убийстве в Дурлештах, действовали в составе Патрульного-сторожевого полка Scut ("Щит"). Они вышли на работу в ночную смену и начали патрулирование.

"Было около 23.30", – вспоминает Андрей Кроитору, тогдашний начальник экипажа.

© Sputnik / Mihai Caraus Место убийства.

"Мы ехали в служебной машине на расстоянии примерно 5 километров от места преступления. Где-то вдалеке, в поле, я увидел фары автомобиля. Сейчас люди более осторожные, но тогда не было еще такой паники. Все же мы направились к машине, потому что посчитали это подозрительным, и нам бы все равно пришлось проверить. Почти в километре от этой машины нас вызвали", – рассказал правоохранитель.

С экипажем связались по рации. "Оператор 902 проинформировал нас, что кто-то на улице Алба-Юлия в секторе Буюкань просит вмешательства полиции, потому что там шумно", – добавил Кроитору.

Экипаж направился по указанному адресу.

"Дискуссия была быстрой, потому что самых шумных людей уже не было. Поездка и разговоры отняли не более 20 минут. Затем мы решили вернуться на поле в Дурлешты, чтобы проверить эту машину", – поделился полицейский.

Вернувшись, они уже обнаружили ужасную картину. 15-летняя девушка получила огнестрельное ранение в затылок и находилась на заднем сидении автомобиля, а 19-летний юноша был брошен в багажник с простреленной головой.

Пауза на несколько минут

Второй полицейский того же экипажа пожелал остаться анонимным, но поделился некоторыми воспоминаниями. Ему врезалась в память одна деталь, эпизод произошел до прибытия на место преступления.

"Рядом с церковью, примерно в 200 метрах от места преступления, стояла еще одна машина. Это было такси тоже с двумя людьми, женщиной и мужчиной. Сначала мы остановились возле них и попросили покинуть территорию", – заявил полицейский.

По его словам, эта беседа длилась около 5-6 минут.

"Но опять же мы понятия не имели, что прямо перед нами, на таком небольшом расстоянии произошло двойное убийство. Мы, конечно, спасли этих двоих из такси, с одной стороны, а с другой, возможно, подозреваемый все еще был на месте и видел как нас, так и полицейскую мигалку на машине", – добавил он.

Поговорив с людьми в такси, патрульные продолжили путь и нашли BMW с потушенными фарами и телами убитых молодых людей.

"В тот период, - продолжил рассказ анонимный собеседник, в то время в секторе Телецентр угнали машину. Мы подумали, может быть, это была та самая машина. Когда подъехали, то увидели, что это авто темного цвета, в то время как украденная была белой. В то время как мой коллега разговаривал с оператором, чтобы проверить номера автомобилей, я заметил, что на передних сиденьях водителя и пассажира накинут плед. Я его откинул и увидел труп девушки", – отметил бывший полицейский.

Что говорят прокуроры спустя 10 лет

Дело об убийстве в Дурлештах расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По ее данным, за эти годы следствие провело сотни генетических тестов. Однако преступник так и не был найден и наказан.

© Sputnik / Mihai Caraus Место убийства.

"Сложные обстоятельства дела расследуются в том числе при поддержке международных экспертов. Потребовалась помощь для анализа массы генетических образцов, которые помогли бы идентифицировать преступника, поскольку прокуроры PCCOCS и специалист Национального инспектората расследований изучили несколько версий преступления, в том числе новых. Учитываются множество улик, в том числе такие, которые могут соотноситься по обстоятельствам, в которых было совершено преступление", – говорится в ответе PCCOCS на запрос Sputnik Молдова.

Одна из версий - тот же автор

За десять лет и в прокуратуре, и в полиции поменялось несколько руководителей. За все это время было рассмотрено несколько версий, но всегда учитывалась одна основная, а именно, что это дело рук серийного убийцы.

Преступление в Дурлештах может быть связано с еще одним убийством, совершенным за полгода, осенью 2010 года, на другом поле у ​​трассы Кишинев - Яловень. Тогда также обнаружили двух застреленных людей, их тела находились рядом с автомобилем.

В 2012 году первый заместитель генерального прокурора заявил на пресс-конференции, что по двум делам - в Дурлештах и Яловенах - действовал один и тот же человек.

Что говорит закон

Расследование любого преступления имеет срок давности, а дела, даже самые серьезные, не могут расследоваться бесконечно. PCCOCS разъяснила процедуру, которая может быть применена и в деле, возбужденном по убийству в Дурлештах, если убийца не будет найден за определенное время.

"Согласно закону лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 20 лет, при особо тяжком преступлении – 25 лет. Также следует отметить, что в свете Уголовного кодекса течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от уголовного преследования или суда. В этих случаях течение возобновляется с момента задержания лица или с момента явки с повинной. Однако лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если с момента совершения преступления прошло 25 лет, а срок давности не был прерван в связи с совершением нового преступления", – пояснили в ответе PCCOCS.

Там отметили, что на данном этапе решение по делу не принято из-за сложной специфики таких преступлений: "Поэтому дело продолжает находиться в центре внимания властей, так что и по сей день проводятся следственные мероприятия для полного и объективного расследования и поиска виновного".

Общественности остается надеяться, что правоохранителям удастся найти преступника и привлечь его к ответственности.

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