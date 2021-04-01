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Исправительное учреждение

Страшные подробности дела "Макены" — полиция рассказала о деталях убийства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34215234/video-strashnye-podrobnosti-dela-makeny-prokurory-rasskazali-ob-ubijstve.html

Правоохранители опубликовали видео, посвященное расследованию убийства в тюрьме во время криминальных разборок между уголовными авторитетами.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Съемки с дрона, отряды спецназа и тюремная камера "Макены" — все это можно увидеть на кадрах оперативной съемки, которые опубликовал Генеральный инспекторат полиции.

Видео посвящено завершению расследования уголовного дела, в котором фигурирует лидер преступной организации "Макена". Он обвиняется в заказе и организации убийства конкурирующего криминального авторитета в 2008 году.

Тюрьма
© Sputnik / Андрей Стенин
Прокуроры предоставили новые подробности дела на лидера группировки "Макена"

Согласно данным следствия, убийство произошло в закрытой тюрьме, в качестве исполнителей были задействованы члены преступной группы из того же исправительного учреждения. Потерпевшего жестоко избили "твердыми предметами", после чего он скончался на месте преступления.

Затем тело жертвы перевезли на другой этаж колонии, чтобы скрыть следы преступления. За содеянное обвиняемый пообещал исполнителям привилегии, а также продвижение по иерархической лестнице в возглавляемой им преступной организации.

Подсудимый в настоящее время находится под стражей за создание и управление преступной организацией, а также за шантаж и убийство.

К суду были привлечены и пятеро исполнителей расследуемого преступления, они получили по 13 лет лишения свободы.

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