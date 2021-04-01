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Режим ЧП в Молдове. Архивное фото

Режим ЧП в Молдове: когда власти примут решение по списку мер и запретов

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210401/34215322/rezhim-chp-v-moldove-kogda-vlasti-primut-resheniya-po-novym-zapretam.html

В четверг вечером станет известно, какие ограничения могут быть введены в Молдове в связи с утвержденным чрезвычайным положением.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. С 1 апреля 2021 года в Молдове действует режим чрезвычайного положения, однако что это значит и какие именно запреты вступили в силу, никто пока не знает. 

"В четверг заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья пройдет 17.00. В в 18.00 сделает заявления на брифинге временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой", – сообщили в пресс-службе правительства. 

Накануне депутаты молдавского парламента решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса нового типа.

Согласно принятому документу ЧП в республике вводится на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. 

Город Кишинев на самоизоляции.
© Photo : Miroslav Rotari
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Представляя документ законодательному органу, Чокой обратил внимание, что у временного правительства крайне ограниченные и усеченные полномочия.

"Введение чрезвычайного положения предоставит дополнительные прерогативы чрезвычайной комиссии. Активируется Единый центр контроля Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ушедшему в отставку правительству предоставляются дополнительные права, в том числе вносить изменения в законодательство, вмешиваться в закон о бюджете и так далее", – отметил и. о. премьера.

Решением о введении ЧП фактически расширяются полномочия Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)

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