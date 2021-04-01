Для потребителей "Молдовагаза" появилась услуга предварительной записи

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В кишиневском Центре по работе с потребителями "Молдовагаз" введена услуга предварительной записи для посетителей. Она позволяет не только спланировать свой день и его распорядок, но и значительно сократить время пребывания в учреждении.

Для предварительной записи необходимо позвонить по единому номеру 1304, сообщить оператору подходящую дату и время прихода, после чего потребителю будет передан регистрационный код.

"Во время записи по телефону оператор уточняет у потребителя все подробности, связанные с его посещением, и сможет заблаговременно подготовить всю необходимую информацию или документацию", – пояснили в службе по связям с общественностью предприятия.

Придя в назначенное время в центр, потребителю следует ввести свой код в терминал электронной очереди, получить талон с указанием номера окошка ожидающего его оператора и, таким образом, воспользоваться правом приоритетного обслуживания. В случае если потребитель забыл свой идентификационный номер, он может перезвонить по номеру 1304 и, сообщив оператору свое имя и фамилию, а также дату и время записи, повторно его получить.

График работы столичного Центра по работе с потребителями: понедельник, вторник, четверг и пятница – с 8.00 до 18.00, среда – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 13.00.

"Все его сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая маски и одноразовые перчатки. При входе и в самих помещениях для потребителей установлены устройства со спиртовыми дезинфекторами для рук", – отметили в службе.

Посетителей призывают строго соблюдать нормы санитарной дистанции не менее чем в два метра, а также беспрекословно выполнять указания администраторов по поводу доступа в помещение.

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